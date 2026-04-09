Mục đích Ukraine xây cơ sở ngầm sản xuất linh kiện UAV với đối tác châu Âu?

UAV đánh chặn của General Cherry.

Dự án này là sự hợp tác giữa Công ty General Cherry, thuộc tập đoàn NAUDI của Ukraine, và Công ty Orqa của Croatia.

Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình "Xây dựng trên nền tảng Ukraine" với mục tiêu là đạt được sự nội địa hóa hoàn toàn các linh kiện UAV trong ngành công nghiệp nội địa của Ukraine.

Một sáng kiến sản xuất chung sẽ được khởi động tại Croatia, tập trung vào việc phát triển các công nghệ UAV mới.

Nỗ lực này có thể không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của Ukraine, mà còn hỗ trợ việc tái vũ trang của các nước NATO. Nhìn chung, dự án này có vẻ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Ukraine sẽ đạt được sự độc lập lớn hơn khỏi hàng nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Mặc dù các nỗ lực theo hướng này đã được tiến hành, nhưng chúng vẫn bị hạn chế bởi các yếu tố chi phí, và năng lực công nghiệp còn hạn chế.

Trong khi đó, Orqa là một trong những công ty hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực này, không chỉ nhờ quy mô sản xuất (được cho là lên đến 280.000 UAV mỗi năm), mà còn bởi tập trung vào việc loại bỏ sự phụ thuộc vào các linh kiện Trung Quốc.

Công ty này tích cực tìm kiếm các đối tác toàn cầu và có chuyên môn cần thiết để thiết lập năng lực sản xuất như vậy tại Ukraine.

UAV FPV do Orqa sản xuất.

Về phía Ukraine, ngoài việc đóng vai trò là cơ sở sản xuất bổ sung, quan hệ đối tác này còn mang lại kinh nghiệm chiến đấu và công nghệ đã được chứng minh trên chiến trường.

Những công nghệ này có thể được điều chỉnh để tạo ra một cơ sở sản xuất linh kiện độc lập hơn, và được áp dụng để đáp ứng nhu cầu của các nước NATO.

Công ty General Cherry nổi tiếng ở Ukraine với cả UAV FPV tấn công và phòng không, được sử dụng rộng rãi trên chiến trường.

UAV đánh chặn Bullet của General Cherry.

UAV của hãng này từng được ghi nhận với thành tích bắn hạ một trực thăng tấn công Ka-52. Sản phẩm của họ thậm chí còn được giới thiệu trong một cuộc thi của Lầu Năm Góc.

Cũng cần nhắc lại rằng, dự kiến đến năm 2026, các công ty Ukraine sẽ thành lập ít nhất 10 liên doanh sản xuất UAV trên khắp châu Âu.

Như trường hợp này cho thấy, sự hợp tác như vậy không nhất thiết có nghĩa là chuyển giao công nghệ một chiều.