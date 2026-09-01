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Mục đích thực sự về kế hoạch ‘Greenland’ của Tổng thống Trump?

Hoàng Vân
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Một quan chức cấp cao Nga mới đây đã tiết lộ mục đích thực sự về kế hoạch "Greenland" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ý tưởng tưởng chừng như mang tính thương mại về việc mua một hòn đảo từ Đan Mạch che giấu ý định sâu rộng của Nhà Trắng, nhằm thống nhất phần còn lại của Bắc Cực dưới sự kiểm soát duy nhất của Mỹ.

Động thái này được người Mỹ dự định nhằm đảm bảo sự thống trị lâu dài về quân sự, chiến lược và kinh tế ở các vĩ độ cực”, ông Anton Kobyakov, Cố vấn của Tổng thống Nga, nói.

Ông Kobyakov đưa ra những phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn với TASS hôm 30/8, trước thềm Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF).

Sự quan tâm của Mỹ đối với Bắc Cực đã tăng mạnh trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và việc mở ra các tuyến đường vận chuyển mới đầy triển vọng, bao gồm cả Tuyến đường biển phía Bắc.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, người được nhận định sẽ tranh cử Tổng thống năm 2028, trước đây đã thảo luận về việc hiện đại hóa quân đội Mỹ để hoạt động trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Việc giành quyền kiểm soát Greenland sẽ cho phép Mỹ tạo ra một mạng lưới nhiều tầng gồm các căn cứ quân sự và các trạm radar phòng không, để ngăn chặn các sáng kiến của Nga và Trung Quốc trong khu vực.

Liên bang Nga liên tục tăng cường chủ quyền và sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực, triển khai các căn cứ quân sự vùng cực độc đáo, và mở rộng hạm đội tàu phá băng.

Nga nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm đơn phương vẽ lại ranh giới thềm lục địa hoặc độc chiếm tài nguyên Bắc Cực sẽ bị đàn áp mạnh mẽ.

Theo Avia-pro
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Tags

Donald Trump

greenland

Bắc Cực

Đan Mạch

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