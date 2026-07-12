Mua xe BYD đời mới nhưng bị giao VIN 2025, hơn 1.200 chủ xe được hãng đền 100% tiền

BYD Úc thông báo sẽ hoàn tiền toàn bộ cho hơn 1.200 khách hàng sau khi xác nhận giao xe có năm sản xuất 2025 thay vì xe đời 2026 như trong hợp đồng.

BYD Úc thông báo sẽ hoàn tiền toàn bộ cho hơn 1.200 khách hàng sau khi xác nhận giao xe có năm sản xuất 2025 thay vì xe đời 2026 như trong hợp đồng. Trước đó, hãng chỉ đề xuất bồi thường 1.100 AUD nhưng vấp phải phản ứng từ nhiều khách hàng.

BYD Úc vừa thông báo sẽ hoàn tiền toàn bộ cho 1.265 khách hàng sau khi thừa nhận đã giao nhầm xe do sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ. Những khách hàng này đặt mua xe đời 2026 nhưng thực tế lại nhận xe được sản xuất trong năm 2025.

BYD Úc đang phải xử lý khủng hoảng giao xe có năm sản xuất cũ.

Theo ABC News, sự việc xảy ra với các mẫu xe điện và hybrid của BYD. Sau khi phát hiện sai sót, hãng chủ động liên hệ khách hàng và ban đầu đề xuất khoản bồi thường 1.100 AUD (khoảng 18,8 triệu đồng), tương đương chi phí giao xe. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mức hỗ trợ này không tương xứng với giá trị chiếc xe cũng như ảnh hưởng đến giá bán lại trong tương lai.

ABC News đã phỏng vấn bốn khách hàng tại bang New South Wales, Victoria và Tây Úc. Họ cho rằng đề nghị bồi thường ban đầu của BYD là không thỏa đáng, đồng thời bày tỏ lo ngại việc nhận xe có năm sản xuất cũ hơn sẽ ảnh hưởng đến giá trị xe và quyền lợi của người mua.

Sau khi ABC liên hệ BYD để làm rõ vụ việc, hãng xe Trung Quốc đã thay đổi phương án xử lý. Ông Paul Ellis, Giám đốc Quan hệ công chúng của BYD Úc, xác nhận công ty sẽ hoàn tiền toàn bộ cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng. Theo ông Ellis, đây là lỗi hành chính trong quá trình xử lý đơn hàng chứ không phải hành vi cố ý.

Đại diện BYD cho biết khách hàng có thể nhận lại toàn bộ số tiền đã thanh toán. Nếu vẫn muốn tiếp tục sử dụng xe của hãng, họ có thể thực hiện một giao dịch mới để mua một chiếc BYD khác.

Phương án hoàn tiền của hãng sẽ giúp khách hàng cảm thấy hài lòng nhất.

BYD cũng phủ nhận việc chỉ đưa ra phương án hoàn tiền sau khi ABC News vào cuộc. Theo ông Ellis, các cuộc trao đổi giữa đội ngũ tại Úc và trụ sở BYD ở Trung Quốc đã diễn ra trong nhiều tuần, và quyết định hoàn tiền được thông qua trước thời điểm ABC phỏng vấn đại diện hãng.

Vụ việc cũng thu hút sự chú ý của các chuyên gia về quyền lợi người tiêu dùng. Bà Elissa Freeman Turner, Giám đốc Trung tâm Chính sách Cạnh tranh và Người tiêu dùng thuộc Đại học New South Wales, cho rằng nếu doanh nghiệp bán xe đời 2025 nhưng quảng cáo hoặc ký hợp đồng là xe đời 2026 thì có thể phát sinh vấn đề liên quan đến quy định bảo vệ người tiêu dùng của Úc.

Theo bà Turner, việc nhận xe không đúng với mô tả trong hợp đồng có thể được xem là hành vi gây hiểu nhầm. Bà cũng nhận định mức bồi thường ban đầu 1.100 AUD khó có thể bù đắp phần giá trị hao hụt khi chiếc xe được bán lại trong tương lai.

Hiện BYD là thương hiệu ô tô bán chạy thứ hai tại Úc, chỉ đứng sau Toyota. Nhu cầu tăng cao khiến hãng liên tục đẩy mạnh hoạt động giao xe, thậm chí từng điều tàu chuyên dụng của BYD để vận chuyển xe đến thị trường này.