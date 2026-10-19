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Mua vé số rồi chia cho các chị em bạn dì, 5 bà nội trợ nhận thưởng "khủng"

Lam Giang (Tổng hợp)
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Trong lúc đi ăn tiệc, một người phụ nữ đã mua vé số rồi chia cho các bạn. Không ngờ, tất cả vé đều trúng độc đắc.

Thông tin nhóm 5 bà nội trợ trúng số độc đắc lan truyền mới đây đã khiến dư luận xuýt xoa, tò mò.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Lê Hữu Phước, chủ đại lý vé số Phước Danh (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã đổi thưởng cho nhóm khác là 5 người phụ nữ. Nhóm khách sở hữu 6 vé số mang dãy số 191384, trúng giải độc đắc trong kỳ quay thưởng ngày 13/10 của một công ty xổ số kiến thiết ở miền Tây Nam Bộ.

Theo anh Phước, 5 người phụ nữ may mắn này đều làm nội trợ, độ tuổi từ 50 - 63 tuổi và cùng sinh sống tại xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long. Trước đó, nhóm phụ nữ này cùng đi dự một đám tiệc. Trong lúc dự tiệc, một người đã mua 6 tờ vé số rồi tặng 4 người bạn mỗi người 1 vé, giữ lại 2 vé cho mình. Kết quả, cả 6 tờ vé số đều trúng giải độc đắc. 5 người phụ nữ đã liên hệ đại lý, nhờ đến tận nhà đổi thưởng.

Mua vé số rồi chia cho các chị em bạn thân, 5 bà nội trợ nhận thưởng "khủng" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Sức khỏe đời sống)

Người phụ nữ trúng 2 vé đã nhận toàn bộ tiền thưởng 3,6 tỷ đồng (đã trừ thuế thu nhập cá nhân) bằng tiền mặt. 3 người khác nhận toàn bộ tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản còn 1 người nhận 1 tỷ đồng tiền mặt, số còn lại được chuyển khoản.

Trước đó, trên báo Thanh Niên, đại lý vé số Phước Danh cũng cho hay đã đổi thưởng cho một phụ nữ 47 tuổi trúng 1 tờ độc đắc, nhận số tiền 1,8 tỷ đồng (đã trừ thuế thu nhập cá nhân). Tờ vé số may mắn mang dãy số 785898 của đài Bình Thuận, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18/10.

Theo phía đại lý, trước đó người phụ nữ đi chăm sóc người nhà ở bệnh viện. Khi ghé căng tin mua đồ ăn, người này thấy một người bán dạo mời nên đã mua 1 tờ để cầu may. Biết mình trúng độc đắc, người phụ nữ đã cùng con trai đến tận đại lý để đổi thưởng và nhận tiền mặt.

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