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Mưa tên lửa trút, Iran diệt 20 trực thăng Black Hawk, 30 binh sĩ Mỹ thương vong

Hoàng Yến
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Iran liên tiếp tấn công phá hủy 20 máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk Mỹ tại các căn cứ ở Jordan, khiến hơn 30 binh sĩ Mỹ thương vong và mất tích.

Iran tấn công căn cứ Mỹ 2026: Diệt 20 trực thăng Black Hawk , 30 binh sĩ thương vong - Ảnh 1.

Vòng leo thang căng thẳng mới nhất giữa Mỹ với Iran diễn ra chỉ 3 tuần sau khi các bên ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột. Ngày 8/7, Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào mục tiêu của nhau, do những bất đồng trong thỏa thuận về eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, cáo buộc quốc gia Trung Đông này tấn công các tàu thương mại ở eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát eo biển huyết mạch vận chuyển dầu của vùng Vịnh.

Theo chiều ngược lại, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa tuyến đường biển này cho đến khi Nhà Trắng ngừng can thiệp vào khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng với các vụ không kích trên diện rộng của Lầu Năm Góc vào hàng loạt cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 19/7 cho biết, các cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ không quân Mỹ ở Jordan trong những ngày qua đã gây thiệt hại đáng kể cho một số lượng lớn máy bay trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk, một số lượng lớn binh sĩ Mỹ thương vong.

Theo nguồn tin tổng hợp của tờ New York Times, đây là kết quả của 4 vụ tấn công liên tiếp xảy ra trong vòng 5 ngày qua vào các Căn cứ Không quân Mỹ ở Jordan.

Cuộc tấn công đầu tiên của Iran vào hôm 15/7 đã nhắm trúng một khu nhà ở tại Căn cứ Không quân King Faisal, làm bị thương ít nhất 5 binh sĩ Mỹ.

Iran trút mưa tên lửa xuống căn cứ Mỹ

Vụ tấn công thứ hai nhắm vào Căn cứ Không quân Prince Hassan ở phía Đông Jordan, nơi các trực thăng Black Hawk của Mỹ đang hoạt động, gây hư hại đáng kể cho một số lượng lớn máy bay trực thăng, gồm khoảng 20 máy bay UH-60 Black Hawk, có trị giá 21 triệu USD mỗi chiếc.

Theo các quan chức Mỹ, 48 giờ trước cuộc tấn công chết người hôm 19/7, tên lửa Iran đã bắn trúng Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Azraq (gần biên giới với Iraq và Syria), làm khoảng 20 binh sĩ Mỹ bị thương khi họ vội vã tìm nơi trú ẩn trong các hầm trú ẩn.

Sau đó, Iran lại tấn công căn cứ này một lần nữa, khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, 4 người khác bị thương và một người khác mất tích.

Vào hôm 17/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công sân bay quân sự ở Erbil, thuộc Khu Tự trị người Kurd (Kurdistan) ở Iraq, phá hủy một bệ phóng tên lửa Patriot của Mỹ.

Theo RIA Novosti, New York Times, Al Mayadeen
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Tags

quân sự

Black Hawk

iran tấn công căn cứ mỹ

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