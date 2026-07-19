HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mưa lũ khiến 8 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 255 tỷ đồng

Anh Văn
|

Mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương, thiệt hại khoảng 255,04 tỷ đồng.

Sáng 19/7, theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lớn , lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất từ ngày 15-18/7 khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương (đều thuộc tỉnh Lai Châu).

Thiên tai làm sập 21 căn nhà (Lai Châu 18, Sơn La 3); 144 căn bị hư hỏng (Lào Cai 66, Lai Châu 27, Điện Biên 27, Sơn La 24); 275 hộ phải di dời khẩn cấp (Lào Cai 224, Lai Châu 26, Điện Biên 1, Sơn La 24). Ngoài ra, 64 căn nhà bị ảnh hưởng do ngập lụt, sạt lở (Lai Châu 45; Điện Biên 17, Sơn La 2).

Mưa lũ miền Bắc 2026 khiến 8 người chết và thiệt hại 255 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã Mường Than (Lai Châu) khiến nhiều người thương vong, nhà cửa và hoa màu bị tàn phá. (Ảnh: Minh Đức)

Trong lĩnh vực nông nghiệp, khoảng 696,3 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, gồm Lào Cai 68,16 ha, Lai Châu 407,54 ha, Điện Biên 26,85 ha và Sơn La 193,75 ha. Thiên tai cũng làm chết 28 con gia súc và 62 con gia cầm.

Về giao thông, nhiều điểm sạt lở xảy ra trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh tại Lai Châu, gồm các quốc lộ 4H, 12, 32, 279 và các đường tỉnh 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135, 138, 138C. Tại Sơn La, sạt lở xuất hiện tại 32 vị trí trên đường tỉnh 109; Điện Biên ghi nhận sạt lở trên quốc lộ 12, quốc lộ 279, đường tỉnh 143 cùng nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn.

Đến nay, giao thông vẫn còn ách tắc tại một số vị trí trên quốc lộ 32 (Lai Châu) và 18 vị trí trên đường tỉnh 109 (Sơn La), chưa thể thông tuyến.

Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai khoảng 255,04 tỷ đồng, trong đó Lai Châu thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng, Sơn La 46,04 tỷ đồng, Lào Cai 16,7 tỷ đồng và Điện Biên 2,3 tỷ đồng. Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê và cập nhật thiệt hại.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn tại khu vực miền núi Bắc Bộ, chiều 18/7, đoàn công tác của Quân khu 2 đã đến xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) kiểm tra, phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Sơn La đã huy động 1.086 lượt cán bộ, chiến sĩ, 1.049 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng 210 lượt phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chuyện người lính già hơn 20 năm băng rừng tìm hài cốt liệt sĩ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

xã Mường Than

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại