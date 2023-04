Mỗi khi đi chợ, chúng ta thường thấy nhiều cải thảo có màu trắng nhưng cũng có những cây cải thảo màu xanh. Vậy nên chọn cây xanh hay trắng? Các đặc điểm dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn được loại cải thảo phù hợp nhất.

Thời gian tăng trưởng

Cùng là cải thảo nhưng hai loại này có thời gian trưởng thành khác nhau. Cây cải thảo màu trắng thường được bán vào đầu mùa sớm hơn cải thảo màu xanh. So với cây cải thảo lá trắng thì cây cải thảo lá xanh sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để trưởng thành nên nó được bán muộn hơn.

Hàm lượng chất xơ khác nhau

Về hàm lượng chất xơ, cải thảo xanh đã được chỉ ra có hàm lượng cao hơn so với cây cải thảo trắng. Nên khi nấu, cải thảo trắng sẽ có xu hướng mềm, ngọt hơn còn cải thảo xanh thì có phần cứng do chất xơ bên trong cải. Tuy nhiên, do hàm lượng chất xơ cao nên cải thảo xanh rất tốt cho hệ tiêu hóa và hấp thu của cơ thể.

Mua cải thảo nên chọn thân trắng hay thân xanh?

Sự khác nhau về hương vị

Hai loại rau này tuy cùng là cải thảo nhưng lại có hương vị khác nhau. Mùi vị của cải thảo trắng và xanh khác nhau do hàm lượng nước của chúng khác biệt. Cải thảo trắng chứa nhiều nước hơn nhưng lại chứa một lượng nhỏ chất xơ thô nên có vị mềm hơn. Có rất nhiều cách để chế biến món cải thảo này như xào, trộn dấm, muối chua… Tóm lại là ăn vừa miệng hơn cả.

Cải thảo có màu xanh lá cây xen lẫn màu trắng chứa ít nước và nhiều sợi thô hơn nên có độ dai chắc hơn. Nó thường sử dụng để nấu canh hay các món hầm với xương.

Thời gian bảo quản

Do hàm lượng chất xơ của cả 2 loại cải thảo có sự chênh lệch nhất định dẫn đến thành phần nước bên trong của cả 2 cũng khác nhau nên thời gian bảo quản cũng sẽ khác nhau. Cải thảo trắng với lượng nước cao nên chúng nhanh thối rữa và bị nhũn, chỉ sử dụng trong khoảng 10 ngày.

Còn đối với cải thảo xanh có lượng nước ít nên có thể bảo quản lâu hơn, tối đa lên đến 4-5 tháng. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng lâu dài thì nên cân nhắc đến loại cải thảo xanh sẽ tốt hơn.

Những người không nên ăn cải thảo

Cải thảo giá thành rẻ, giá trị dinh dưỡng cao lại dễ chế biến nên là thực phẩm quen thuộc trong mỗi căn bếp. Không những thế, cải thảo còn có nhiều công dụng rất tốt với sức khỏe như: Ngăn ngừa rối loạn tim mạch, tốt cho não bộ, giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt, điều trị cảm lạnh thông thường, giúp xương và răng chắc khỏe, ngăn ngừa bệnh hen suyễn.

Tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng vẫn có những người được khuyến cáo không nên ăn loại rau này gồm:

Người có bệnh về tiêu hóa

Cải thảo có tính hàn (lạnh), do đó những người cơ địa lạnh nếu ăn nhiều sẽ gặp gây lạnh bụng, tiêu chảy. Người đường tiêu hóa kém cũng khó tiêu hóa lượng lớn chất xơ thô của cải thảo nếu ăn nhiều.

Người bị táo bón

Với người đang bị táo bón, đi tiểu ít, nếu ăn cải thảo sống, cải thảo muối, cải thảo được làm thành kim chi sẽ khiến tình trạng táo bón càng thêm nghiêm trọng. Nếu muốn ăn cải thảo, có thể nấu chín thành các món xào, canh sẽ dễ tiêu hóa hơn.

Người bị đau dạ dày

Cải thảo khi ăn sống, muối chua dễ gây đầy bụng, khiến bệnh đau dạ dày nặng hơn. Do đó, người bị đau dạ dày không nên ăn sống mà hãy nấu chín cải thảo trước khi ăn để tốt cho sức khỏe, không gây đầy bụng.

Người đang mang thai

Phụ nữ đang mang thai hay bị chứng trào ngược, khó tiêu, dị ứng không nên ăn nhiều cải thảo. Nếu ăn nhiều sẽ bị khó tiêu, dị ứng, trào ngược thường xuyên, nặng hơn, không tốt cho sức khỏe của chính mình và thai nhi. Chỉ ăn lượng vừa đủ và ăn cải thảo nấu chín. Nếu khi ăn cải thảo có các dấu hiệu khó tiêu, dị ứng, trào ngược dạ dày nên ngừng ăn ngay và đến gặp bác sĩ nếu tình trạng bệnh nghiêm trọng.

Những điều cần lưu ý khi ăn cải thảo

Một số người lười cảm thấy phần tâm của cải thảo được bọc trong nhiều lớp lá nên sẽ rất sạch và không cần phải rửa. Thực tế, cải thảo phải mất từ 2 đến 3 tháng mới phát triển ra lõi, trong giai đoạn này cần bón phân nhiều lần và phòng trừ sâu bệnh, ngoài ra ô nhiễm không khí, vi khuẩn đã tồn tại từ lâu trong đó. Do đó, phải rửa sạch rồi mới ăn được.

Mọi người cũng nên tránh ăn cải thảo thối, cải thảo để quá lâu, nấu quá chín, đun nhiều lần. Vì trong 4 trường hợp này, cải thảo sẽ chứa nitrit, nitrit, khi vào cơ thể kết hợp với hemoglobin tạo thành methemoglobin, khiến cơ thể bị thiếu oxy, xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, khó thở, buồn nôn, nôn mửa và tê liệt. Trong trường hợp này, bạn nên đến bệnh viện điều trị ngay để đảm bảo an toàn tính mạng.

Khi nấu cải thảo không nên chần quá lâu, thời gian tốt nhất là 20 - 30 giây, nếu không sẽ bị mềm và nhũn, ăn không ngon, đồng thời mất đi rất nhiều chất dinh dưỡng.

Cải thảo không thích hợp để ép lấy nước vì điều này sẽ làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng.

Cải thảo cũng không thích hợp để nấu ăn hoặc phục vụ trong đồ dùng bằng đồng. Đồ dùng bằng đồng sẽ phá hủy axit ascorbic có trong chúng và làm giảm hàm lượng dinh dưỡng.

Trên đây là những người không nên ăn cải thảo. Nếu bạn không thuộc nhóm những người này có thể ăn cải thảo, tuy nhiên cần ăn cải thảo đúng cách để tốt cho sức khỏe nhé.