Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chiều 15/12, đại diện Công an TP. Hà Nội thông tin tới báo chí về việc dẫn độ đối tượng Lê Khắc Ngọ trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trên không gian mạng) thông qua thủ đoạn sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam cầm đầu.

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết: Ngày 14/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 6399 đối với đối tượng Lê Khắc Ngọ.

Lê Khắc Ngọ đã bỏ trốn sang Campuchia, sau đó thì sang Philippines. Ngày 25/11/2024, Văn phòng Interpol đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Ngọ và tháng 9/2025, cơ quan chức năng Philippines đã bắt giữ Ngọ do nhập cảnh trái phép và tạm giam.

Đối tượng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) (Ảnh: Công an nhân dân).

Đến ngày 13/12/2025, Công an TP. Hà Nội phối hợp với C01 (Bộ Công an) đã đưa đối tượng Lê Khắc Ngọ về Việt Nam.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Ngọ và các đối tượng khác trong đường dây này.

Trước đó, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 31 bị can (bao gồm 26 đối tượng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 đối tượng khởi tố về hành vi rửa tiền, 1 đối tượng khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, 1 đối tượng khởi tố về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có) trong vụ án lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trên.