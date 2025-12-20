Bắt tạm giam nhân viên Lê Thị Linh Nhung

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Linh Nhung, sinh năm 1982, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt các quyết định tố tụng cho bị can Lê Thị Linh Nhung (Ảnh: Công an Cà Mau).

Qua điều tra, thu thập, tài liệu chứng cứ xác định: bị can Lê Thị Linh Nhung với vai trò là nhân viên Công ty AIC phụ trách gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 Trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tình Cà Mau) làm chủ đầu tư, sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh" nâng khống các bảng báo giá thông đồng với Công ty thẩm định giá và các thành viên là Chủ đầu tư để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái Công ty AIC.

Đồng thời điều chỉnh, số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau Quyết định khởi tố bị can đối với 6 bị can khác trong vụ án: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Phạm Quốc Nam, Bùi Thị Kim Em, Hồ Tấn Mạnh, Nguyễn Minh Tâm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.