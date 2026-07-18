MPV máy xăng cạnh tranh gắt gao tại Việt Nam: Innova Cross, Veloz Cross có tháng bán vượt cả Xpander

Phân khúc MPV xăng dầu Việt Nam trong quý II/2026 chứng kiến nhiều thay đổi khi Mitsubishi Xpander không còn duy trì vị thế áp đảo như trước. Cả ba tháng trong quý đều ghi nhận một mẫu xe khác nhau dẫn đầu doanh số, trong khi nhóm MPV của Toyota tạo sức ép ngày càng lớn nhờ các phiên bản hybrid.

MPV xăng dầu Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh cân bằng hơn

Nếu như những năm trước Mitsubishi Xpander thường xuyên dẫn đầu với khoảng cách lớn so với phần còn lại, quý II/2026 lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Trong ba tháng liên tiếp, vị trí số một của nhóm MPV xăng dầu liên tục đổi chủ, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các mẫu xe.

Thị phần MPV xăng dầu Việt Nam quý II/2026. Nguồn số liệu: VAMA, TC Motor

Tháng 4, Toyota Veloz Cross dẫn đầu phân khúc với 1.503 xe, nhỉnh hơn Mitsubishi Xpander (1.273 xe) và Toyota Innova Cross (701 xe). Đến tháng 5, Mitsubishi Xpander lấy lại vị trí đầu bảng với 1.236 xe, nhưng chỉ tạo khoảng cách 439 xe so với Toyota Veloz Cross (797 xe) và 503 xe so với Toyota Innova Cross (733 xe). Sang tháng 6, Toyota Innova Cross bất ngờ vươn lên dẫn đầu khi đạt 1.670 xe, vượt Mitsubishi Xpander (1.051 xe) tới 619 xe, trong khi Toyota Veloz Cross đạt 622 xe.

Phân khúc MPV xăng dầu Việt Nam quý II/2026 chứng kiến ngôi đầu doanh số liên tục đổi chủ. Nguồn số liệu: VAMA, TC Motor, VinFast

Việc mỗi tháng đều có một mẫu xe khác nhau đứng đầu doanh số cho thấy phân khúc MPV xăng dầu không còn phụ thuộc vào một cái tên duy nhất như trước. Đây cũng là lần hiếm hoi trong nhiều năm trở lại đây Mitsubishi Xpander không thể duy trì vị trí số một xuyên suốt cả quý.

Mitsubishi Xpander không còn tạo khoảng cách an toàn

Dù vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, Mitsubishi Xpander không còn duy trì lợi thế vượt trội như giai đoạn trước. Tổng doanh số của mẫu xe này trong quý II đạt 3.560 xe, tương đương trung bình gần 1.187 xe/tháng.

Mitsubishi Xpander không còn là độc tôn trong nhóm MPV xăng dầu Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, Xpander chỉ dẫn đầu doanh số ở một trong ba tháng của quý và liên tục bị các đối thủ Toyota bám đuổi. Trong tháng 4, mẫu xe của Mitsubishi kém Toyota Veloz Cross 230 xe. Đến tháng 6, khoảng cách với Toyota Innova Cross đã nới lên 619 xe. Những con số này cho thấy ưu thế từng giúp Xpander thống trị phân khúc đang dần thu hẹp.

Tuy nhiên xét trên tổng thể, Xpander vẫn đang là mẫu xe có lợi thế. Cộng dồn 6 tháng nửa đầu năm 2026, Mitsubishi Xpander đã bán ra 7.791 xe, nhiều hơn con số 5.623 xe và 5.097 xe của Innova Cross và Veloz Cross.

MPV xăng dầu Việt Nam chứng kiến hybrid ngày càng đóng vai trò quan trọng

Một trong những điểm đáng chú ý của phân khúc MPV xăng dầu trong quý II/2026 là sự gia tăng đóng góp của các phiên bản hybrid, mà đại diện rõ nét nhất là Toyota Innova Cross.

Toyota Innova Cross Hybrid góp phần thay đổi cục diện phân khúc MPV xăng dầu Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Trong cả quý, Toyota Innova Cross đạt doanh số 3.104 xe, riêng phiên bản hybrid đóng góp 1.392 xe, tương đương gần 45% tổng lượng xe bán ra. Đáng chú ý hơn, ở 2/3 tháng của quý II, doanh số bản hybrid đã chiếm hơn một nửa lượng xe Innova Cross bán ra.

Cụ thể, tháng 4, Innova Cross bán được 701 xe, trong đó bản hybrid đạt 353 xe, tương đương 50,4%. Sang tháng 5, doanh số đạt 733 xe, riêng bản hybrid đóng góp 155 xe, chiếm khoảng 21,1%. Đến tháng 6, Innova Cross bứt phá lên 1.670 xe, trong đó có tới 884 xe là bản hybrid, tương đương 52,9% tổng doanh số.

Những con số trên cho thấy phiên bản hybrid không còn chỉ là lựa chọn bổ sung trong danh mục sản phẩm của Innova Cross mà đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính. Đặc biệt, mức tăng mạnh của bản hybrid trong tháng 6 cũng góp phần giúp Innova Cross lần đầu tiên trở thành mẫu MPV xăng dầu bán chạy nhất thị trường.

Diễn biến này phản ánh xu hướng tiêu dùng đang dần thay đổi tại Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung vào giá bán hoặc không gian sử dụng như trước, ngày càng nhiều khách hàng sẵn sàng lựa chọn các phiên bản hybrid nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu nhưng vẫn giữ được sự thuận tiện của xe sử dụng động cơ đốt trong. Điều đó cũng cho thấy công nghệ hybrid đang từng bước mở rộng sức ảnh hưởng trong phân khúc MPV, thay vì chỉ phổ biến trên SUV hay sedan như giai đoạn trước.

Cuộc đua MPV xăng dầu sẽ còn nhiều biến động

Ngoài nhóm dẫn đầu, Kia Carens duy trì doanh số khá ổn định với 416 xe, 372 xe và 409 xe trong ba tháng, tương đương 1.197 xe trong cả quý. Hyundai Stargazer bán được 416 xe, 301 xe và 303 xe, đạt tổng 1.020 xe. Các mẫu Honda BR-V, Hyundai Custin, Suzuki XL7 và Toyota Avanza Premio đều có doanh số dưới 500 xe trong cả quý và chưa tạo được ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua nhóm đầu.

Nhìn tổng thể, quý II/2026 đánh dấu sự thay đổi rõ rệt của phân khúc MPV xăng dầu Việt Nam. Không còn một mẫu xe duy trì vị trí số một xuyên suốt cả quý, thay vào đó là ba mẫu xe thay nhau dẫn đầu doanh số qua từng tháng. Đồng thời, sự bứt phá của bộ đôi Toyota Veloz Cross và Toyota Innova Cross, đặc biệt nhờ các phiên bản hybrid, đang khiến Mitsubishi Xpander đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn so với những năm trước. Đây được xem là tín hiệu cho thấy cuộc đua trong phân khúc MPV xăng dầu sẽ còn nhiều biến động trong nửa cuối năm 2026.