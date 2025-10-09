Môt "vật báu" của Thái Lan bị rớt giá thảm hại - thấp nhất thập kỷ

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan hiện dao động quanh mức 350 USD/tấn đối với gạo loại 5% tấm (5% broken rice) — mức thấp nhất kể từ cuối năm 2016, giảm từ khoảng 360 USD/tấn một tuần trước đó, theo Bloomberg/Reuters dẫn lại các thương nhân tại Bangkok.

Một nguồn tin từ Reuters cho biết sản lượng dồi dào và “cầu mua đình trệ” là lý do lớn đẩy giá xuống. Các thương nhân cho rằng người mua quốc tế — đặc biệt từ các quốc gia thường nhập khẩu gạo Thái — hiện tỏ ra chần chừ, chờ đợi giá giảm tiếp trước khi đặt mua.

Trong nước Thái Lan, giá lúa cũng chịu tác động mạnh. Theo Reuters, giá lúa tại Thái giảm khoảng 30% so với năm trước, còn ở mức trung bình 8.600 baht/tấn (khoảng 256 USD) khi chi phí sản xuất lên đến 6.500 baht/tấn. Nông dân đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ, trong đó có yêu cầu đảm bảo giá tối thiểu lên đến 11.000 baht/tấn — cao hơn hẳn giá thị trường thực tế.

Theo Reuters, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong quý 1 năm 2025 đã giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 2,1 triệu tấn, bởi nhiều quốc gia nhập khẩu tạm hoãn mua do giá cao hoặc chọn các nguồn rẻ hơn. Bộ Thương mại Thái Lan dự báo cả năm 2025 xuất khẩu gạo có thể giảm khoảng 24%, xuống 7,5 triệu tấn.

Trước tình trạng trên, chính phủ Thái Lan đã bắt đầu can thiệp: hỗ trợ cho việc lưu kho, chi phí tín dụng cho nông dân, hoặc hỗ trợ chi phí kho bãi cho xay xát gạo. Chính quyền cũng tìm đối tác như Ấn Độ và Việt Nam để bàn luận biện pháp phối hợp “ổn định giá gạo toàn khu vực”, nhằm giảm áp lực cạnh tranh phá giá.