Việt Nam thiết lập mục tiêu kinh tế quốc gia mới

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững, các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quy hoạch định hướng Việt Nam có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước; môi trường sinh thái được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8,0%/năm thời kỳ 2021 - 2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD.

Trong khi đó, theo quy hoạch cũ, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước phấn đấu bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021 - 2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Như vậy, mục tiêu về tốc độ tăng trưởng GDP, GDP bình quân đầu người đã được nâng lên.

GNI (Gross National Income) hay Tổng thu nhập quốc dân là tổng giá trị mà công dân và doanh nghiệp của một quốc gia kiếm được từ cả trong và ngoài nước, sau khi trừ đi thu nhập chuyển ra nước ngoài.

Theo cách phân loại của Ngân hàng Thế giới (World Bank), các quốc gia trên thế giới được chia thành bốn nhóm dựa trên thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI per capita), tính theo giá hiện hành bằng đồng USD.

Nhóm thứ nhất là các nước thu nhập thấp (Low-income countries), có GNI bình quân đầu người dưới 1.145 USD. Đây là nhóm các nước mà nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp tự cung tự cấp, năng suất lao động thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém và trình độ công nghiệp còn sơ khai.

Nhóm thứ hai là các nước thu nhập trung bình thấp (Lower-middle-income countries), có mức GNI trong khoảng 1.146 – 4.515 USD. Đây là nhóm các nền kinh tế đang trong quá trình công nghiệp hóa ban đầu, thường dựa nhiều vào lao động giá rẻ và vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Nhóm thứ ba là các nước thu nhập trung bình cao (Upper-middle-income countries), với GNI bình quân đầu người nằm trong khoảng 4.516 – 14.005 USD. Đây là nhóm các quốc gia đã đạt bước nhảy vọt trong phát triển công nghiệp và đô thị hóa, có cơ cấu kinh tế dựa trên công nghiệp chế biến, sản xuất có giá trị gia tăng cao, và thị trường tiêu dùng nội địa phát triển.

Cuối cùng là nhóm các nước thu nhập cao (High-income countries), có GNI bình quân đầu người trên 14.005 USD. Đây là các nền kinh tế đã hoàn thiện công nghiệp hóa, chuyển sang kinh tế tri thức và dịch vụ công nghệ cao, trong đó phần lớn giá trị gia tăng đến từ các lĩnh vực như tài chính, nghiên cứu – phát triển, giáo dục, y tế và sáng tạo.