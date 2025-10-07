HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một nước Châu Á sẽ giảm đến 4 con số 0  trên tờ tiền

Dy Khoa |

Đây là chiến lược vĩ mô mới của nước này.

Một nước Châu Á sẽ giảm đến 4 con số 0  trên tờ tiền- Ảnh 1.

Ngày 5/10, Quốc hội Iran đã chính thức thông qua một dự luật tiền tệ quan trọng: loại bỏ bốn số “0” khỏi đồng rial hiện tại trong kỳ cải cách tiền tệ được chờ đợi lâu nay. Dự luật này sẽ cho phép Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) lên kế hoạch trong hai năm chuẩn bị, rồi bước vào giai đoạn chuyển tiếp kéo dài ba năm, trong đó cả tiền cũ và tiền mới sẽ lưu hành song song.

Theo dự thảo luật mới, 10.000 rial hiện nay sẽ tương đương 1 “rial mới”, và đồng “qeran” sẽ được giới thiệu như một đơn vị phụ tương ứng (1 rial mới = 100 qerans). Ông Shamseddin Hosseini, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc hội, lý giải rằng việc cắt bốn số là để “làm cho tiền tệ dễ sử dụng hơn”, giúp giao dịch, kế toán và các tính toán tài chính trở nên thuận tiện hơn trong bối cảnh lạm phát kéo dài.

Bối cảnh kinh tế và áp lực đổi tiền

Động thái này diễn ra trong bối cảnh rial đã mất giá nghiêm trọng so với USD, rơi vào mức khoảng 1.150.000 rial / USD trên thị trường tự do.  Lạm phát ở Iran liên tục cao — vượt 35% nhiều năm liền — đã khiến đồng tiền trở nên khó sử dụng trong đời sống thường nhật, với các con số lớn, các “số không kéo dài” gây khó khăn trong việc đọc, tính toán và giao dịch.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế hoài nghi về hiệu lực thực sự của việc cắt số nếu không đi kèm cải cách cơ bản. Họ chỉ ra rằng việc loại bỏ số 0 “mang tính biểu tượng” nếu không xử lý được thâm hụt ngân sách, kiểm soát lượng tiền lưu thông, điều tiết tín dụng và duy trì ổn định ngoại hối thì “tiền mới” sẽ nhanh chóng lại mất giá.

Một điểm đáng chú ý: Quốc hội đã quyết giữ tên “rial” làm tên đơn vị chính thức, thay vì đổi sang “toman” như đề xuất ban đầu.  Sự thay đổi tên tiền được cho là phức tạp về khía cạnh pháp lý và liên quan tới các cam kết quốc tế của Iran với các tổ chức tài chính như IMF.

Hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ ở VN, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục làm 1 việc cực ý nghĩa ở nơi xảy ra động đất
Tags

tài chính

quốc hội

Iran

tiền tệ

lạm phát

IMF

Uỷ ban kinh tế quốc Hội

đổi tiền

Cải cách

bối cảnh

song song

quốc hội iran

đồng rial

Ngân hàng Trung ương Iran

Shamseddin Hosseini

CBI

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại