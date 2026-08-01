Một vấn đề tưởng đơn giản bỗng khiến hội phụ huynh Hà Nội tranh luận gay gắt: Đâu là cách ứng xử phù hợp?

Từ một cuộc trao đổi nhỏ, câu chuyện nhanh chóng mở ra nhiều góc nhìn khác nhau về cách ứng xử.

Khi con bắt đầu đi học mầm non, điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng không chỉ là chuyện ăn, ngủ hay hòa nhập với lớp học, mà còn là nguy cơ lây bệnh. Chỉ cần một vài bạn nhỏ bị sốt, ho, đau mắt đỏ hay mắc các bệnh truyền nhiễm vẫn đến lớp, cả lớp có thể lần lượt "nối đuôi" nhau nghỉ học. Chính vì vậy, câu chuyện nên hay không nên cho trẻ đi học khi có dấu hiệu ốm luôn nhận được nhiều sự quan tâm của các bậc cha mẹ.

Một phụ huynh Hà Nội mới đây tiếp tục làm dấy lên cuộc thảo luận về vấn đề này. Được biết, chị gửi tin nhắn trong nhóm lớp, nội dung chỉ xoay quanh lời nhắc nhở khi trẻ có dấu hiệu mệt, ốm thì nên được phụ huynh đón về hoặc chủ động cho nghỉ học để theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, chị cũng mong các bậc phụ huynh nâng cao ý thức. Con ốm, mệt thì nên chủ động để con nghỉ ở nhà đến khi khỏi hẳn mới cho đi học lại, hạn chế nguy cơ lây bệnh cho các bạn cùng lớp.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ lại là phản hồi xuất hiện ngay sau đó. Một phụ huynh cho rằng cách diễn đạt "nâng cao ý thức" này dễ tạo cảm giác như đang ngầm đánh giá nhiều gia đình "thiếu ý thức".

Từ một cuộc trao đổi nhỏ, câu chuyện nhanh chóng mở ra nhiều góc nhìn khác nhau về cách ứng xử khi trẻ không khỏe nhưng vẫn phải đến trường.

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Tranh luận

Nhiều phụ huynh đồng tình rằng, khi trẻ có biểu hiện sốt, đau mắt đỏ, tay chân miệng, cúm hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm, việc cho con nghỉ học để theo dõi không chỉ giúp trẻ nhanh hồi phục mà còn góp phần hạn chế nguy cơ lây lan trong lớp học. Không ít gia đình cho biết họ chủ động cho con nghỉ ngay khi nghi ngờ mắc bệnh và thông báo với giáo viên để nhà trường có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng không phải mọi trường hợp trẻ mệt, ho hay viêm họng đều đồng nghĩa với bệnh truyền nhiễm. Nếu chỉ cần con hơi mệt đã nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến việc học, đặc biệt với những trẻ có sức đề kháng yếu, thường xuyên ốm vặt. Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng gặp khó khăn khi không có người trông con hoặc khó sắp xếp công việc để nghỉ đột xuất.

Từ phía giáo viên, nhiều chia sẻ cho thấy việc xử lý các tình huống liên quan đến sức khỏe học sinh cũng không hề đơn giản. Có những trường hợp trẻ vẫn khỏe mạnh khi đến lớp nhưng chỉ vài giờ sau mới xuất hiện triệu chứng sốt hoặc mệt. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, giáo viên thường chủ động liên hệ với phụ huynh để phối hợp theo dõi và chăm sóc trẻ.

Thay vì xem đây là câu chuyện đúng - sai, điều quan trọng hơn là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, phụ huynh nên thông tin trung thực về tình trạng sức khỏe của con để giáo viên có cơ sở theo dõi. Ngược lại, nếu giáo viên phát hiện học sinh có biểu hiện mệt, việc thông báo sớm cho gia đình cũng giúp phụ huynh chủ động hơn trong việc chăm sóc con.

Các trường học có thể gửi thông báo chung khi trong lớp xuất hiện các ca mắc bệnh truyền nhiễm theo mùa, chẳng hạn như cúm, tay chân miệng, đau mắt đỏ hay RSV. Những thông báo này không cần nêu danh tính học sinh mà chỉ nhằm giúp các gia đình nâng cao ý thức phòng bệnh, theo dõi sức khỏe của con kỹ hơn trong thời gian dịch lưu hành.

Thực tế, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau và mỗi đứa trẻ cũng có tình trạng sức khỏe riêng. Vì vậy, những cuộc trao đổi trong nhóm lớp đôi khi dễ tạo ra những cách hiểu khác nhau nếu câu chữ chưa thật sự khéo léo. Vì vậy, việc lựa chọn ngôn từ mềm mại, đặt vấn đề dưới góc độ cùng phối hợp vì các con sẽ giúp cuộc trao đổi trở nên tích cực và dễ tạo sự đồng thuận hơn thay vì "chuyện bé xé ra to" như trên.

Dù vậy, mục tiêu chung của cả phụ huynh và giáo viên vẫn là bảo đảm môi trường học tập an toàn, để mỗi học sinh đều được chăm sóc tốt nhất. Khi các bên cùng chia sẻ thông tin cởi mở, lắng nghe và phối hợp trên tinh thần thiện chí, những băn khoăn như trong câu chuyện trên cũng sẽ dễ dàng được tháo gỡ hơn.