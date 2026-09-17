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Một tuyến đường rộng gấp 2 lần đường băng sân bay đang dần hoàn thiện ngay giữa lòng Hà Nội, dẫn thẳng tới siêu dự án nhà hát do Sun Group đầu tư

Văn Đoan
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Đường Đặng Thai Mai (phường Tây Hồ, Hà Nội) được triển khai theo hai dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.195 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện kết nối giao thông khu vực Hồ Tây và bán đảo Quảng An.

Toàn cảnh dự án đường Đặng Thai Mai.

Giai đoạn 1 của dự án đường Đặng Thai Mai có chiều dài 1,2km, tổng mức đầu tư khoảng 552 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2025. Tuyến có điểm đầu tại khu nhà khách Hồ Tây, điểm cuối giao với đường Xuân Diệu, được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan.

Đến nay, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Một số đoạn mặt đường đã được thảm bê tông nhựa, vỉa hè đang được lát đá, bó vỉa; hệ thống hào kỹ thuật, điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ cũng đang được triển khai.

Cùng với giai đoạn 1, dự án kéo dài đường Đặng Thai Mai đến đường Âu Cơ được khởi công tháng 3/2026, có tổng mức đầu tư khoảng 642 tỷ đồng, chiều dài khoảng 100m. Tuyến có điểm đầu giao đường Xuân Diệu, điểm cuối giao đường Âu Cơ.

Toàn cảnh dự án đường Đặng Thai Mai.

Đoạn đường này gây chú ý với mặt cắt ngang rộng tới 93,6m gấp 2 lần đường băng 07L/25R tại sân bay Tân Sơn Nhất (rộng 45m). Theo thiết kế, lòng đường gồm hai làn rộng 7m và 9m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m. Dự án đồng thời triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và hầm chui dân sinh.

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Dù chỉ dài khoảng 100m, dự án có tổng mức đầu tư hơn 642 tỷ đồng, phần lớn dành cho giải phóng mặt bằng.

Đường Đặng Thai Mai cùng các tuyến giao thông liên quan có vai trò kết nối các khu chức năng trong bán đảo Quảng An, đồng thời tăng khả năng kết nối khu vực Hồ Tây với mạng lưới giao thông xung quanh. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực, kết hợp với hệ thống cây xanh, cảnh quan và các công trình văn hóa đang được đầu tư tại bán đảo Quảng An.

Tuyến đường kết nối trực tiếp tới siêu dự án nhà hát do Sun Group đầu tư.

Trong không gian phát triển này, Nhà hát Ngọc Trai là một trong những công trình đáng chú ý. Dự án do Sun Group làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất gần 21,3ha tại phường Tây Hồ.

Nhà hát Ngọc Trai là hạng mục trọng điểm thuộc dự án Sun Grand City Tây Hồ View do Sun Group đầu tư. Công trình nằm bên hồ Đầm Trị, phía tây giáp Hồ Tây, phía đông và đông nam giáp đường Đặng Thai Mai.

Điểm nhấn của nhà hát là kiến trúc mái vòm lấy cảm hứng từ những con sóng Hồ Tây, phủ lớp gốm ceramic hiệu ứng ngọc trai có khả năng phản chiếu ánh sáng và màu sắc của bầu trời, mặt nước theo từng thời điểm trong ngày. Công trình cũng được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, nổi bật là hệ thống tấm acoustic điều khiển cơ khí, cho phép điều chỉnh khả năng phản xạ và hấp thụ âm thanh phù hợp với từng loại hình biểu diễn.

Phối cảnh dự án Nhà hát Ngọc Trai.

Dự kiến Nhà hát Ngọc Trai sẽ được hoàn thiện vào năm 2027. Khi hoàn thành, công trình dự kiến có sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi, trở thành một trong những nhà hát quy mô lớn nhất châu Á.

Theo quy hoạch bán đảo Quảng An, Nhà hát Ngọc Trai sẽ là trung tâm văn hóa - nghệ thuật gắn liền với trục không gian Hồ Tây - sông Hồng - thành Cổ Loa. Khu vực này hướng tới việc bảo tồn cảnh quan, di tích lịch sử, đồng thời phát triển dịch vụ du lịch, nghệ thuật và khai thác hiệu quả quỹ đất ven hồ.


Tags

sân bay Tân Sơn Nhất

hà nội

Sun Group

Sông Hồng

Hồ Tây

nhà hát Ngọc Trai

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