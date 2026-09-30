Một tuần dùng thử điện thoại mới của Xiaomi và cái kết bất ngờ: iPhone hay Samsung chỉ còn là "cái tên"

Xiaomi 18 Fold mang lại cảm giác mỏng manh nhưng không hề dễ vỡ, to lớn nhưng không hề cồng kềnh, mạnh mẽ nhưng không phô trương.

Sau một thời gian trải nghiệm Xiaomi 18 Fold, cây bút Moinak Pal từ Digital Trends cảm thấy đây là một trong những chiếc điện thoại mà bạn càng dùng lâu thì lại càng thấy nó hợp lý.

Đúng là đã có những thiết kế tương tự đến từ các nhà sản xuất khác như Huawei, Samsung và gần đây nhất là cả Apple. Tuy nhiên, Xiaomi 18 Fold lại chọn một hướng đi có phần khác biệt.

Ngay khi mở máy ra, điều đầu tiên gây chú ý không phải là màn hình to đến mức nào, mà là tỷ lệ khung hình cực kỳ tự nhiên, rất phù hợp cho những tác vụ thực tế. Thiết kế bo tròn dạng hình vuông ban đầu trông có vẻ bất đối xứng nhưng nó sẽ khiến người dùng mê mẩn rất nhanh.

Dưới đây là chia sẻ về Xiaomi 18 Foldcủa Moinak Pal.

Thiết kế siêu mỏng, bản rộng và cảm giác cao cấp đến ngỡ ngàng

Xiaomi 18 Fold sở hữu một ngôn ngữ thiết kế khá đặc trưng. Máy mang lại cảm giác cao cấp đúng như mong đợi ở một dòng flagship, nhưng không cố gắng tỏ ra quá hầm hố hay mang tính tương lai.

Khi gập lại, máy cho cảm giác rất đầm và chắc tay; còn khi mở ra, độ mỏng chỉ 5mm của thân máy lập tức gây ấn tượng mạnh. Xiaomi đã thành công trong việc giữ cho chiếc điện thoại khi mở ra đạt độ mỏng kinh ngạc, nhất là khi xét đến toàn bộ linh kiện được đóng gói bên trong.

Với trọng lượng 219 gram, đây rõ ràng không phải là một chiếc điện thoại nhẹ. Dù vậy, cân nặng của máy không gây trở ngại trong quá trình sử dụng. Điều này lại càng ấn tượng hơn khi bạn nhớ rằng Xiaomi đã nhét trọn viên pin dung lượng lên tới 6.000mAh vào bên trong.

Mặc dù là điện thoại gập, máy không hề tạo cảm giác thô kệch hay dày cộp. Xiaomi cũng trang bị cho thiết bị chuẩn kháng bụi và nước IP58/IP59, bao gồm khả năng chống chịu các tia nước áp lực cao và ngâm nước ở độ sâu lên đến 1 mét trong vòng 30 phút.

Phần bản lề cũng là chi tiết gây chú ý, bởi đây thường là nơi khiến các dòng điện thoại gập lộ rõ vẻ mỏng manh. Bản lề của 18 Fold mang lại cảm giác vô cùng chắc chắn và an tâm mỗi khi đóng mở.

Và rồi, chúng ta phải nhắc đến nếp gấp màn hình.

Khi vuốt ngón tay qua giữa màn hình gập, vẫn có thể cảm nhận được một gờ lõm nhẹ. Nhưng về mặt thị giác, nếp gấp này lại khó phát hiện một cách ngạc nhiên. Trong suốt thời gian dùng máy, nếp gấp hầu như không gây chú ý trong phần lớn các tác vụ.

Màn hình 7,58 inch mới chính là "ngôi sao" thực sự

Lý do lớn nhất để ai đó xuống tiền mua Xiaomi 18 Fold chắc chắn là màn hình chính bên trong, và đây cũng là nơi chiếc điện thoại trở nên đặc biệt thú vị.

Máy sở hữu tấm nền LTPO AMOLED 7,58 inch với độ phân giải 2364 x 1672 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng đỉnh được công bố lên tới 4.000 nits. Màn hình này cũng hỗ trợ các chuẩn HDR10+, Dolby Vision và HDR Vivid.

Thế nhưng, những thông số kỹ thuật chưa thể nói lên toàn bộ câu chuyện.

Màn hình này sở hữu tỷ lệ 2:1, đồng nghĩa với việc khi mở ra, điện thoại sẽ biến thành một màn hình rộng theo chiều ngang. Điều này cực kỳ hữu dụng khi xem video. Thay vì mang lại trải nghiệm dạng máy tính bảng thiên về chiều dọc như trên một số mẫu điện thoại gập dạng cuốn sách khác, Xiaomi 18 Fold tự động mang đến cho bạn một không gian hiển thị chuẩn ngang.

Màn hình phụ bên ngoài cũng tuân theo triết lý thiết kế tương tự. Đó là tấm nền LTPO AMOLED 5,38 inch với độ phân giải 1168 x 1712 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng đỉnh đạt 4.000 nits. Mặt trước này cũng được bảo vệ bởi kính Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 và hỗ trợ đầy đủ HDR10+, Dolby Vision cũng như HDR Vivid.

Màn hình ngoài đủ rộng để thao tác một tay một cách thoải mái. Việc gõ phím cũng mang lại cảm giác tự nhiên hơn nhờ thiết kế bề ngang rộng rãi.

Vi xử lý XRing O3 giữ cho mọi thao tác luôn mượt mà

Sức mạnh của Xiaomi 18 Fold đến từ con chip XRing O3 do chính Xiaomi phát triển trên tiến trình 3nm. Con chip này sở hữu CPU 10 nhân với xung nhịp lên tới 4.35GHz, kết hợp cùng GPU Arm G2-Ultra NX MC16.

Chiếc máy vận hành cực kỳ nhanh trong các tác vụ hàng ngày. Ứng dụng mở ra tức thì, các hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà và việc chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng không hề làm máy phải "khựng" lại để suy nghĩ.

Một con chip mạnh mẽ trên điện thoại gập là rất hữu ích, nhưng nó sẽ trở nên thú vị hơn nhiều khi bạn có một diện tích màn hình rộng rãi như thế này để thực sự khai thác tối đa sức mạnh đó. Thao tác đa nhiệm ở đây mang lại cảm giác như một tính năng thực sự muốn sử dụng hàng ngày, chứ không phải thứ chỉ dùng thử một lần cho biết chỉ vì điện thoại hỗ trợ.

Xiaomi không hề bỏ quên cụm camera

Các mẫu điện thoại gập thường phải đánh đổi hoặc cắt giảm chất lượng camera, nhưng Xiaomi lại đi theo hướng ngược lại.

Mặt sau của máy là hệ thống 3 camera bao gồm: camera chính 200 megapixel với khẩu độ f/1.7, camera tele 50 megapixel hỗ trợ zoom quang 3.5x và camera góc siêu rộng 50 megapixel. Cả camera chính và camera tele đều được trang bị hệ thống chống rung quang(OIS).

Camera chính sử dụng cảm biến kích thước 1/1.56 inch, đi kèm lấy nét tự động bằng laser và cảm biến phổ màu. Cụm camera này sử dụng ống kính cao cấp từ Leica, hỗ trợ các chế độ HDR và chụp toàn cảnh.

Khả năng quay video của máy đạt mức tối đa 8K ở tốc độ 24 hình/giây, trong khi quay 4K hỗ trợ ở tốc độ 30 và 60 hình/giây với Dolby Vision. Máy cũng có thể quay video siêu chậm 1080p ở tốc độ lên tới 960 hình/giây. Ngoài ra, máy còn có một camera selfie 16 megapixel ở màn hình chính bên trong và một camera 16 megapixel khác ở màn hình phụ phía ngoài. Cả hai đều có khẩu độ f/2.2 và tiêu cự tương đương 21mm.

Hệ thống camera này giúp 18 Fold mang lại cảm giác giống một chiếc flagship truyền thống vô tình có khả năng gập lại, hơn là một chiếc điện thoại gập vô tình được gắn thêm camera.

Viên pin 6.000mAh bên trong thân máy gập mỏng chỉ 5mm

Thời lượng pin lại là một khía cạnh khác mà Xiaomi đã đầu tư rất lớn. Xiaomi 18 Fold sở hữu viên pin công nghệ Silicon-Carbon dung lượng lên tới 6.000mAh.

Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 67W, sạc không dây 50W, cùng các chuẩn PD3.0 và PPS 50W. Tính năng sạc ngược có dây cũng được tích hợp. Để dễ so sánh, Samsung S26 Ultra chỉ sở hữu viên pin 5.000mAh, còn mẫu Fold 8 thì chỉ dừng lại ở mức 4.800mAh.

Xét đến độ mỏng ấn tượng của máy khi mở ra, việc đưa được viên pin 6.000mAh vào bên trong là một kỳ tích trên lý thuyết.

Trong suốt thời gian trải nghiệm, sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn và con chip 3nm tiết kiệm điện năng đã biến 18 Fold thành một chiếc điện thoại được thiết kế cho nhu cầu sử dụng cường độ cao hàng ngày, chứ không phải thiết bị mà bạn phải "nâng như nâng trứng" chỉ để duy trì qua ngày. Thông thường, phải sau khoảng một ngày rưỡi sử dụng tôi mới cần tìm đến củ sạc 67W.

Ấn tượng đầu tiên

Sau thời gian gắn bó với Xiaomi 18 Fold, điều khiến tôi ấn tượng nhất là Xiaomi dường như đã thấu hiểu một trong những bài toán lớn nhất của điện thoại gập hiện nay: Việc chỉ đơn thuần làm cho màn hình bên trong to hơn không tự động làm cho nó trở nên hữu dụng hơn.

Tỷ lệ màn hình trong 2:1 của 18 Fold đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm đó. Khi mở máy ra, tôi lập tức có một màn hình rộng rãi, mang lại cảm giác vô cùng tự nhiên để xem video, xử lý đa nhiệm hay sử dụng như một chiếc máy tính bảng thông thường. Tấm nền AMOLED 120Hz, độ sáng đỉnh 4.000 nits và chuẩn Dolby Vision càng làm cho trải nghiệm đó tuyệt vời hơn.

Cùng lúc đó, máy vẫn giữ được sự gọn gàng vừa phải khi gập lại. Trọng lượng 219 gram có thể không phải là nhẹ đối với một chiếc điện thoại truyền thống, nhưng với một thiết bị sở hữu màn hình gập 7,58 inch cùng viên pin 6.000mAh, đây là con số hoàn toàn hợp lý.

Hệ thống camera cũng được đầu tư nghiêm túc một cách hiếm thấy trên một chiếc điện thoại gập và chip XRing O3, dung lượng RAM lên đến 16GB cùng bộ nhớ UFS 4.1 đã hoàn thiện một bảng thông số kỹ thuật chuẩn mực của một chiếc flagship đỉnh cao.

Xiaomi 18 Fold mang lại cảm giác mỏng manh nhưng không hề dễ vỡ, to lớn nhưng không hề cồng kềnh, mạnh mẽ nhưng không phô trương. Và quan trọng nhất, thiết kế màn hình rộng bất thường này thực sự đã làm thay đổi cách tôi tương tác và sử dụng một chiếc smartphone.

Sau một thời gian trải nghiệm, tôi tin rằng đó chính xác là những gì một chiếc điện thoại gập tốt nên làm được. Nó không chỉ đơn thuần cho bạn một màn hình lớn hơn, mà phải cho bạn một lý do chính đáng để sử dụng màn hình lớn đó.