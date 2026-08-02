Các ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, Logistics, Tự động hóa dẫn đầu về số lượt thí sinh đặt nguyện vọng tại ngôi trường này.

Nhóm ngành STEM lên ngôi

Năm 2026, Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) tuyển sinh 9.500 chỉ tiêu cho 39 ngành đào tạo. Theo thống kê từ hệ thống tuyển sinh, trường ghi nhận gần 146.000 lượt đăng ký nguyện vọng, số lượng nguyện vọng từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 4 tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2025, cho thấy sức hút ngày càng lớn của HUIT trong mùa tuyển sinh năm nay.

Ở nhóm ngành có tổng số lượt đăng ký cao nhất, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử dẫn đầu với 8.808 lượt, tiếp theo là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 8.456 lượt, Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa đạt 7.221 lượt.

Bên cạnh đó, các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thực phẩm, Marketing, Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ Thông tin cũng ghi nhận lượng đăng ký lớn.

Trường Đại học Công Thương TP.HCM

Kết quả tuyển sinh năm nay cho thấy phần lớn những ngành thu hút nhiều nguyện vọng đều thuộc nhóm STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Đây là xu hướng phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, sản xuất thông minh, tự động hóa và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh nhóm ngành STEM, các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, ngoại ngữ và dịch vụ như Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Du lịch và Quản trị khách sạn vẫn duy trì sức hút, góp phần tạo nên cơ cấu đào tạo đa ngành của nhà trường.

Sức hút của Trường Đại học Công Thương TP.HCM

Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Được thành lập từ năm 1982, sau nhiều lần đổi mới mô hình đào tạo, HUIT hiện là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô khoảng 30.000 người học, có thế mạnh ở các lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa học, kỹ thuật và kinh tế.

Bên cạnh xu hướng lựa chọn các ngành STEM, sức hút của HUIT còn đến từ chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo và đầu tư dài hạn. Nhà trường đang tiếp tục chuẩn hóa chương trình theo các tiêu chuẩn quốc tế đồng thời đẩy mạnh đào tạo số. Các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, tự động hóa và kinh tế xanh cũng được tích hợp sâu hơn vào các ngành đào tạo mũi nhọn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên sau tốt nghiệp.

Song song đó, HUIT ưu tiên phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thông qua việc đầu tư các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các lĩnh vực logistics, thương mại điện tử, vật liệu mới, kinh tế số, năng lượng sạch và đô thị thông minh.

Nhà trường cũng mở rộng hợp tác với doanh nghiệp theo hướng "đồng kiến tạo giá trị", phát triển mô hình học kỳ doanh nghiệp, liên kết đào tạo và nghiên cứu nhằm gắn chương trình học với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Một trong những lợi thế của HUIT là thời gian đào tạo khoảng 3,5 năm đối với hệ cử nhân và 4 năm đối với hệ kỹ sư, giúp sinh viên rút ngắn thời gian học tập và sớm tham gia thị trường lao động. Học phí hệ chính quy của trường dao động khoảng 143-181 triệu đồng cho toàn khóa, đi kèm nhiều chương trình học bổng và chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên trong suốt quá trình học tập.

Chất lượng đầu ra cũng là yếu tố góp phần tạo nên sức hút của HUIT. Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2025 cho thấy 92% sinh viên có việc làm sau khi ra trường. Trong đó, các ngành An toàn thông tin, Công nghiệp chế biến thủy sản và Ngôn ngữ Trung Quốc đạt tỷ lệ việc làm 100%; các ngành Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ dệt may, Ngôn ngữ Anh và Luật Kinh tế đều ghi nhận tỷ lệ có việc làm từ 98%.

Song song với việc nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở vật chất với dự án xây dựng cơ sở mới. Theo quy hoạch, dự án có diện tích khoảng 25,97 ha, hướng tới mô hình đại học tập trung, hiện đại, đáp ứng quy mô đào tạo 35.000-40.000 sinh viên trong tương lai.

Phối cảnh cơ sở mới của Trường Đại học Công Thương TP.HCM

Dự án có tổng mức đầu tư gần 19.850 tỷ đồng, bao gồm Khu HUIT Campus với vốn đầu tư khoảng 18.500 tỷ đồng, Trường Phổ thông Quốc tế Công Thương có tổng vốn khoảng 957 tỷ đồng, cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ.

Theo thiết kế, khu đại học sẽ có 5 tòa nhà cao tầng gồm 2 tầng hầm và 20 tầng nổi, trong đó tòa hiệu bộ 20 tầng đóng vai trò trung tâm điều hành và học thuật. Dự án cũng tích hợp hệ thống phòng thí nghiệm, không gian nghiên cứu, khu thực hành, khu sáng tạo, ký túc xá hiện đại và nhiều hạng mục phục vụ học tập, sinh hoạt.

Nhà trường cho biết dự án không chỉ mở rộng quy mô đào tạo mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái giáo dục liên cấp, liên thông từ phổ thông đến đại học trong cùng một không gian đạt chuẩn quốc tế, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM và khu vực phía Nam.