Một thế lực "gom” hơn 7 tấn Vàng ngay trong đêm qua

Đà tăng của vàng được hỗ trợ chủ yếu bởi sự suy yếu của đồng USD và việc thị trường giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Theo dữ liệu cập nhật, trong phiên 17/8, SPDR Gold Trust mua ròng khoảng 7,13 tấn vàng, qua đó nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 1.031 tấn.

Động thái gom mạnh của quỹ diễn ra đúng thời điểm giá vàng thế giới tăng tốc. Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng đóng cửa phiên 17/8 tăng gần 1%, lên khoảng 4.417 USD/ounce, vùng cao nhất trong hơn 2 tháng.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng chưa duy trì sang phiên kế tiếp. Sáng 18/8, kim loại quý chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh nhẹ, lùi xuống dưới mốc 4.400 USD/ounce.

Đà tăng của vàng trong phiên 17/8 được hỗ trợ chủ yếu bởi sự suy yếu của đồng USD và việc thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 9.

Loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố gần đây cho thấy tín hiệu kém tích cực hơn kỳ vọng. Doanh số bán lẻ yếu, CPI hạ nhiệt, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 đi ngang và tâm lý người tiêu dùng suy giảm đã làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong cuộc họp tới. Đây là yếu tố có lợi cho vàng - tài sản vốn không sinh lãi.

Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện những tín hiệu trái chiều. Chỉ số sản xuất Empire State tháng 8 bất ngờ tăng lên 20,6 điểm, mức cao nhất trong hơn 4 năm, trong khi chỉ số giá phải trả tăng lên 58,6 điểm. Cùng với đó, giá dầu thô tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại, kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên gần 4,73%.

Diễn biến này khiến vàng đồng thời chịu tác động từ hai chiều. Đồng USD yếu hơn và xác suất Fed tăng lãi suất giảm tạo lực đẩy cho kim loại quý, trong khi lợi suất trái phiếu tăng lại hạn chế phần nào đà tăng.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường sẽ là biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, dự kiến công bố trong tuần này. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thêm tín hiệu về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát, tăng trưởng và lộ trình lãi suất trong những tháng cuối năm.

Về mặt kỹ thuật, vùng 4.448 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự gần của vàng. Nếu vượt qua khu vực này, giá có thể hướng tới các mốc 4.534 USD và 4.572 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng 4.326 USD/ounce được xem là hỗ trợ gần, trước khi lùi về 4.276 USD/ounce nếu áp lực bán gia tăng.