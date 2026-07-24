Việc củng cố sườn phía Đông của NATO đang bị đe dọa với nguyên nhân xuất phát từ Đức.

Binh sĩ Đức trong một cuộc tập trận.

Lý do

Theo RIA, một lữ đoàn mới của quân đội Đức (Bundeswehr), với quân số 5.000 người, dự kiến sẽ tăng cường cho các vị trí của NATO gần biên giới Nga ở Lithuania.

Đây là lần đầu tiên Đức cam kết đóng quân thường trực ở nước ngoài, kế hoạch triển khai sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Tuy nhiên, lữ đoàn vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt gần 2.000 nhân sự, bao gồm trinh sát, pháo binh, công binh và hậu cần.

Theo tờ báo Welt am Sonntag, trích dẫn các tài liệu nội bộ của Bundeswehr, một số đơn vị chỉ có chưa đến 30% quân số. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng thừa nhận "những khó khăn với việc triển khai quân".

Hiện tại, Bundeswehr có 186.000 quân. Kế hoạch đặt ra là tăng quân số lên 260.000 trong vòng 10 năm. Theo Thomas Revekamp, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, chính quyền Đức phải quyết định trước ngày 31/7/2027 về việc liệu có khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc hay không.

"Chúng ta cần thảo luận kỹ lưỡng xem liệu có thể đạt được những yêu cầu vô cùng tham vọng về việc tăng quy mô lực lượng vũ trang thường trực và lực lượng dự bị dựa trên tinh thần tình nguyện hay không. Cá nhân tôi thực sự nghi ngờ điều đó", ông Revekamp tuyên bố.

Trong bối cảnh các cuộc thảo luận như vậy, báo chí Đức đưa tin về sự gia tăng số lượng người trước đây đã từ chối nhập ngũ.

Đến cuối tháng 6, cơ quan này đã nhận được 5.862 đơn xin như vậy. Con số này cao hơn đáng kể so với tổng số của cả năm 2025, khi chỉ có 3.867 đơn. Năm 2011, có 4.348 người xin được sống đời thường "vì lý do lương tâm".

Truyền thống bất biến

Các chỉ số tiêu cực khác cũng đang gia tăng. Năm 2025, các báo cáo về chủ nghĩa cực đoan cánh hữu trong quân đội Đức đã tăng lên.

Năm 2023, có 205 trường hợp được ghi nhận, năm 2024 là 280 trường hợp. Năm 2025, con số này đã lên đến 302.

Ngày càng nhiều binh lính Đức bị bắt gặp sử dụng những lời lẽ xúc phạm sắc tộc, những nhận xét bài ngoại và những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Hình ảnh chữ thập ngoặc và các biểu tượng Đức Quốc xã khác thường xuyên được tìm thấy trong doanh trại.

Một số binh lính tham gia các cuộc tuần hành cực hữu trong thời gian rảnh rỗi, gửi hình ảnh tuyên truyền tân Quốc xã trên các ứng dụng nhắn tin và chào nhau bằng cách giơ tay phải lên.

Năm 2025, có 350 người đã bị xử lý, trong đó 90 người bị sa thải. Tình trạng cực đoan hóa trong quân đội đã buộc chính phủ phải áp dụng một thủ tục đơn giản hóa để sa thải khỏi quân đội vì chủ nghĩa cực đoan, bởi trước đây, do thủ tục hành chính rườm rà, quá trình này có thể mất nhiều năm.

Một trong những vụ bê bối gây chấn động dư luận nhất xảy ra vào năm 2025. Hơn 50 binh sĩ thuộc Trung đoàn Nhảy dù số 26 ở Zweibrucken bị cáo buộc không chỉ theo chủ nghĩa tân Quốc xã mà còn sử dụng ma túy và quấy rối tình dục đồng đội.

Vụ việc đã diễn ra từ năm 2013, nhưng như chính Bộ trưởng Pistorius thừa nhận, chính quyền địa phương đã phớt lờ tình hình trong một thời gian dài.

Niềm hy vọng cuối

Tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu có lẽ là chủ đề duy nhất mà người dân hiện đang khen ngợi nội các của ông Friedrich Merz. Khoảng 32% nhận thấy xu hướng tích cực, trong khi 30% nhận thấy sự xấu đi.

Để so sánh, chỉ có 10% số người được hỏi bày tỏ ý kiến tích cực về nền kinh tế.

Thủ tướng hứa sẽ biến quân đội Đức trở thành lực lượng mạnh nhất châu Âu, nhưng cho đến nay ông thừa nhận rằng điều đó vẫn chưa đủ. Trong khi đó, chi tiêu quân sự đã tăng gấp đôi kể từ năm 2022, đạt 124 tỷ euro vào năm 2026.

Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng chưa đủ. Đầu tháng 7, ông Pistorius phàn nàn việc giao hàng thiết bị quân sự không theo kịp đơn đặt hàng và tốc độ sản xuất không đủ.

Vũ khí của Mỹ vẫn rất cần thiết, và 20 tỷ euro từ quỹ đặc biệt của Bundeswehr đang được chi cho việc mua máy bay chiến đấu, trực thăng vận tải và hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ.

Đồng thời, chính quyền Đức hứa sẽ mua các sản phẩm của châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên, theo cựu Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, điều này sẽ mất hàng thập kỷ. Vấn đề nằm ở sự chậm chạp của các quan chức.

"Ở EU, ngày nào họ cũng nói về việc giảm bớt thủ tục hành chính, rồi sau đó lại đưa ra hai quy định hành chính mới", ông nhận xét.

Ví dụ, hiện đang có một dự luật được soạn thảo, có thể yêu cầu nam giới và phụ nữ từng phục vụ trong lực lượng vũ trang phải tham gia huấn luyện quân sự thường xuyên mà không cần sự đồng ý của họ hoặc sự chấp thuận của người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, theo báo Handelsblatt, Hiệp hội các nhà tuyển dụng Đức (BDA) ngay lập tức yêu cầu Bộ Quốc phòng xem xét "lợi ích kinh tế chính đáng" và cung cấp cho các công ty danh sách những người dự bị có thể được gọi nhập ngũ tạm thời.

Vì vậy, hiện tại, tham vọng trở thành lực lượng dẫn đầu ở biên giới phía Đông NATO của Đức chỉ là những lời lẽ suông nhằm củng cố tỷ lệ ủng hộ đang lung lay của chính phủ. Những vấn đề thực sự của quân đội vẫn chưa được giải quyết.



