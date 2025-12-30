Một quốc gia vừa đặt quy chuẩn bắt buộc pin xe điện phải đạt tiêu chí 'không cháy, không nổ', Việt Nam học hỏi được không?

Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng xe năng lượng mới đã quyết định thắt chặt các quy định an toàn đối với hệ thống pin.

Theo Interesting Engineering, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã phê duyệt bộ quy chuẩn quốc gia mới mang mã hiệu GB 38031-2025.

Đây không còn là những khuyến nghị kỹ thuật thông thường mà đã trở thành yêu cầu pháp lý bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất xe điện muốn hoạt động tại thị trường này. Điểm cốt lõi của quy định mới tập trung vào việc ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng cháy và nổ xảy ra từ sự cố nhiệt trong bộ pin.

Các nhà sản xuất pin xe điện lớn buộc phải thay đổi để thích ứng với quy chuẩn mới.

Theo các chuyên gia phân tích, quy định này phản ánh nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và đảm bảo an toàn công cộng.

Trước đây, các tiêu chuẩn an toàn của quốc gia này thường cho phép một khoảng thời gian chờ nhất định từ khi pin bắt đầu quá nhiệt đến khi phát hỏa để hành khách thoát hiểm.

Tuy nhiên, quy chuẩn mới yêu cầu hệ thống pin phải duy trì trạng thái ổn định, không được bốc cháy hoặc phát nổ trong suốt quá trình xảy ra hiện tượng thoát nhiệt.

Cụ thể, nếu có sự cố xảy ra, bộ pin phải đảm bảo không cháy nổ trong ít nhất 120 phút. Khoảng thời gian này được thiết lập nhằm tạo ra sự an toàn tối đa cho người ngồi trong xe cũng như hỗ trợ công tác cứu hộ.

Bên cạnh yêu cầu về khả năng chống cháy, các nhà sản xuất xe điện cũng phải cải thiện hệ thống cảnh báo sớm. Xe điện bắt buộc phải trang bị các cảm biến nhạy bén để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về nhiệt độ hoặc áp suất trong các cell pin.

Chính sách mới cũng đòi hỏi các nhà sản xuất phải có điều chỉnh về công nghệ pin.

Khi hệ thống nhận diện được rủi ro, thông báo phải được gửi ngay lập tức tới người điều khiển thông qua bảng điều khiển trung tâm. Đồng thời, thiết kế của xe phải đảm bảo khói hoặc các khí độc hại sinh ra từ sự cố pin không được xâm nhập vào khoang lái. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện trong cấu trúc khung gầm và hệ thống thông gió của các dòng xe điện thế hệ mới.

Lộ trình thực hiện quy chuẩn mới được chia thành hai giai đoạn để hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh sản xuất. Các dòng xe mới ra mắt bắt buộc phải tuân thủ tiêu chuẩn kể từ ngày 01/7/2026. Trong khi đó, các mẫu xe hiện đang lưu hành có thời hạn đến ngày 01/7/2027 để hoàn tất các điều chỉnh kỹ thuật tương ứng. Việc thiết lập khung thời gian cụ thể này giúp các nhà sản xuất chủ động trong công tác nghiên cứu và ứng dụng vật liệu chịu nhiệt mới vào thực tế.

Quy chuẩn GB 38031-2025 cũng đưa ra các bài kiểm tra thực tế rất khắt khe đối với bộ pin điện trước khi được cấp phép xuất xưởng. Pin phải trải qua hàng loạt thử nghiệm về độ bền như sạc nhanh liên tục hàng trăm chu kỳ, va đập mạnh và ngắn mạch trong môi trường nhiệt độ cao.

Các viên pin cũng sẽ phải trải qua nhiều lần thử nhiệm sạc xả liên tục trên xe điện, trước khi lưu hành.

Những quy định mới này được dự báo sẽ tạo ra một cuộc sàng lọc lớn trên thị trường xe điện toàn cầu. Vì Trung Quốc hiện là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, các nhà sản xuất quốc tế như Tesla hay các tập đoàn xe hơi châu Âu cũng sẽ phải điều chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định này nếu muốn duy trì thị phần tại đây.

Tại Việt Nam, thị trường xe điện cũng đang ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nội địa và quốc tế. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc và số lượng xe lưu thông tăng nhanh, việc tham chiếu các quy chuẩn khắt khe từ những thị trường đi trước như Trung Quốc trở thành bài học kinh nghiệm quý giá.

Hiện nay, các cơ quan chức năng Việt Nam đang tích cực hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia nhằm thắt chặt kiểm soát an toàn kỹ thuật, đặc biệt là quy chuẩn cho trạm sạc và pin lưu trữ tại các khu dân cư.