Một quốc gia chính thức rơi vào suy thoái sau chu kỳ tăng lãi suất mạnh nhất nhì thế giới

Ảnh: Bloomberg/Getty Images

Theo dữ liệu chính phủ công bố ngày 15/6, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1/2023 của New Zealand đã giảm 0,1%. Ngân hàng trung ương của nước này đã thực hiện một trong những chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhất thế giới.

Dữ liệu mới nhất từ Wellington xác nhận nền kinh tế New Zealand rơi vào suy thoái kỹ thuật. Quý cuối cùng của năm 2022, GDP nước này cũng giảm 0,7%.

Theo định nghĩa, hai quý tăng trưởng âm liên tiếp thì nền kinh tế sẽ được coi là suy thoái kỹ thuật.

So với cùng kỳ năm ngoái, nền kinh tế của New Zealand tăng trưởng 2,9% trong quý đầu tiên. Các nhà kinh tế học tham gia khảo sát của hãng tin Reuters dự đoán New Zealand sẽ giảm 0,1% so với quý trước và tăng trưởng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đô la New Zealand giảm 0,23% so với đô la Mỹ sau khi dữ liệu được công bố. Cổ phiếu ít biến động. Chỉ số S&P/NZX 50 tăng 0,144%.

GDP của New Zealand qua từng quý. Nguồn: CNBC

Trong cuộc họp tháng 5, Ngân hàng trung ương New Zealand (RBNZ) đã tăng 25 điểm cơ bản, nâng lãi suất lên 5,5%, mức cao nhất trong vòng 14 năm.

Tăng trưởng âm là do sự sụt giảm của một số ngành, chẳng hạn như kinh doanh dịch vụ (giảm 3,5%); vận tải và kho bãi (giảm 2,2%)

Cơ quan dữ liệu cho biết quý này New Zealand cũng chứng kiến những hậu quả từ hai cơn bão Hale và Gabrielle cũng như các cuộc đình công của giáo viên.

Nền kinh tế New Zealand còn chứng kiến thương mại sụt giảm. Trong đó, giá xuất khẩu giảm 6,9% và giá nhập khẩu giảm 5,4%. Trong khi đó, lĩnh vực truyền thông đa phương tiện - viễn thông và bất động sản lần lượt tăng 2,7% và 0,7%.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết trước khi công bố GDP: “Nền kinh tế của New Zealand đang trong giai đoạn suy thoái cần thiết do chính sách gây ra, sau quá trình phục hồi mạnh mẽ hậu đại dịch”.

IMF cũng cảnh báo ngân hàng trung ương không nên chuyển sang các biện pháp nới lỏng tiền tệ. Họ vẫn nên để ngỏ khả năng tăng lãi suất nhiều hơn trong thời gian tới.

Tham khảo CNBC