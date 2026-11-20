Đến hiện tại phía phòng khám chưa hề đưa ra lời xin lỗi hay nhận trách nhiệm.

Gia đình của một nữ cảnh sát Thái Lan tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại một phòng khám ở Bangkok đang tìm kiếm câu trả lời, cho rằng cuộc điều tra về cái chết của bà đã không có tiến triển gì trong hơn ba tháng qua.

Hai người con của nữ sĩ quan là Rattanan và Natipa đã gặp ông Ekkaphop Luangprasert, người sáng lập trang Facebook Saimai Survive, vào thứ Tư ngày 18 tháng 11 để nhờ hỗ trợ theo dõi vụ việc. Hai anh em cho biết mẹ của họ, một nữ trung tá cảnh sát dự khuyết, đã đến một phòng khám ở khu vực Don Mueang vào ngày 11 tháng 8 để phẫu thuật thẩm mỹ. Vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, nhân viên cứu hộ đã gọi điện báo cho gia đình rằng bà bị mất ý thức và ngừng thở trong hơn 30 phút. Những nỗ lực hồi sức tim phổi (CPR) không thành công và bà đã được đưa khẩn cấp đến bệnh viện.

Nữ cảnh sát tử vong vào tháng 8 vừa qua

Các bác sĩ xác nhận bà đã tử vong trước khi đến bệnh viện, với nguyên nhân tử vong sơ bộ được chẩn đoán là suy tuần hoàn và suy hô hấp. Gia đình cho biết điều này trùng khớp với thông tin từ nhân viên cứu hộ rằng bà đã ngừng thở khi vẫn còn ở trong phòng khám.

Gia đình đã liên hệ với phòng khám để yêu cầu giải thích nhưng không nhận được phản hồi nào, sau đó họ đề nghị các điều tra viên sắp xếp một cuộc gặp. Phòng khám đã đồng ý gặp mặt hai lần nhưng cả hai lần đều trì hoãn, khiến gia đình không có được câu trả lời suốt hơn ba tháng.

Họ cũng cho biết phía phòng khám không hề đưa ra lời xin lỗi hay nhận trách nhiệm. Khi gia đình yêu cầu được xem lại dữ liệu camera an ninh (CCTV) vào ngày diễn ra ca phẫu thuật, phía phòng khám trả lời rằng hệ thống camera của họ bị hỏng vào thời điểm đó.

Các con của bà đang nỗ lực thúc đẩy điều tra vụ việc

Bên cạnh đó, gia đình cũng bày tỏ lo ngại về quá trình điều tra của cảnh sát. Các sĩ quan điều tra cho biết các bằng chứng khác nằm trong hồ sơ vụ án nên không thể tiết lộ, và mọi yêu cầu xem xét hồ sơ đều phải thông qua luật sư. Hai anh em chia sẻ rằng việc thiếu thông tin khiến họ lo lắng vụ việc sẽ không được xử lý công bằng. Theo lời kể của gia đình, mẹ của họ vốn rất khỏe mạnh, không có bệnh lý nền hay tiền sử dị ứng thuốc, và bà từng dự định sau khi nghỉ hưu sẽ trở về quê nhà ở Chiang Mai để chăm sóc cha mẹ già.

Ông Ekkaphop cho biết sẽ liên hệ với Thiếu tướng Cảnh sát Thanongsak Maneechot để đề nghị ông trực tiếp giám sát vụ án và đẩy nhanh tiến độ điều tra. Ông cũng dự kiến sẽ kiến nghị Cục Hỗ trợ Dịch vụ Y tế Thái Lan cử thanh tra đến phòng khám để kiểm tra giấy phép hoạt động, tiêu chuẩn phòng mổ cùng trang thiết bị cấp cứu, đồng thời xác minh bằng cấp, giấy phép hành nghề của bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cũng như quy trình điều trị có tuân thủ đúng tiêu chuẩn y tế và pháp luật hay không. Hiện phía phòng khám vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vụ việc.

Nguồn: The Thaiger