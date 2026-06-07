Một người nguy kịch sau vụ xe khách đâm xe container trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến 19 người bị thương. Một nhân viên nhà xe nguy kịch, phải chuyển vào TPHCM điều trị.

Liên quan vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến 19 người nhập viện, đại diện nhà xe Phương Trang cho biết đã hoàn tất thủ tục chuyển bệnh nhân bị thương nặng nhất từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Nhà xe cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân.

Bệnh nhân được chuyển viện là anh T.T.G.C. (SN 1996, ngụ Khánh Hòa), nhân viên phục vụ trên xe khách, bị gãy cột sống, vỡ lách và đa chấn thương.

Trước đó, nhà xe cũng đã phối hợp chuyển 6 hành khách khác đến Bệnh viện Quân y 175 điều trị, nâng tổng số bệnh nhân chuyển lên TPHCM là 7 người.

Các nạn nhân vụ tai nạn được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Ảnh: DT

Trước đó, sáng 7-6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến 19 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km30 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xe khách giường nằm biển kiểm soát 50F-040.89 do ông Nguyễn Hải Trung (49 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông theo hướng Lâm Đồng - TPHCM đã tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo biển kiểm soát 36H-035.57 do ông Lương Sơn Huân (46 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng nghiêm trọng, nhiều mảng kính vỡ tung. Nhiều hành khách cùng nhân viên phục vụ trên xe bị thương và mắc kẹt bên trong phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Phú Năm

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Theo bệnh viện, tổng cộng 19 người bị thương được tiếp nhận điều trị. Phần lớn nạn nhân đến từ các tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai, TPHCM; ngoài ra còn có một số trường hợp ở Đắk Lắk và Hải Phòng.

19 nạn nhân nhập viện sau vụ tai nạn trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: DT

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả hai tài xế đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Công an xã Tân Lập đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Các phương tiện gặp nạn cũng được di dời khỏi hiện trường để bảo đảm giao thông trên tuyến cao tốc.