Một người đàn ông tự kỷ đi xin từng xu lẻ 2 ngàn đồng mỗi ngày từ mọi người, sau 2 năm thực hiện một hành động khiến tất cả vỡ oà

Đáng chú ý, bất cứ khi nào ai đó cố gắng đưa cho anh một tờ tiền lớn hơn, anh đều lịch sự từ chối.

Trong hơn hai năm, Christopher "Chris", một cư dân 32 tuổi ở Balete, Aklan, người mắc chứng tự kỷ, đã tuân thủ một thói quen hàng ngày độc đáo ban đầu khiến những người xung quanh phải bối rối. Theo báo cáo của Times of India, Chris thường xuyên tiếp cận các thành viên trong cộng đồng địa phương để xin một đồng xu 5 PHP (khoảng 2.100 đồng) vô cùng ít ỏi. Đáng chú ý, bất cứ khi nào ai đó cố gắng đưa cho anh một tờ tiền lớn hơn, anh đều lịch sự từ chối, vẫn kiên quyết bảo vệ nghiêm ngặt nghi thức tiết kiệm của mình.

Dù những yêu cầu lặp đi lặp lại của Chris từng khiến mọi người xung quanh bối rối, anh thực ra đang âm thầm thực hiện một mục tiêu lớn. Nhờ sự kiên trì gom góp từng đồng xu nhỏ qua nhiều năm, anh đã tích lũy đủ tiền để làm một hành động không ai ngờ.

Tháng 8/2022, tại trường Tiểu học Calizo ở Balete, Aklan, một người đàn ông bị lầm tưởng là người vô gia cư vì ngoại hình và chiếc bao tải cũ mang theo xuất hiện. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một trái tim vô cùng ấm áp. Các giáo viên đã vô cùng xúc động đến phát khóc khi nhận được món quà bất ngờ. Hóa ra, trong chiếc bao tải đó chứa đựng 80 hộp bút sáp màu dành cho các em học sinh nhỏ tuổi chuẩn bị bước vào năm học mới.

Hành động của anh Chris khiến tất cả bất ngờ

Ngoài ra, anh cũng mua 80 hộp bút sáp màu dành cho các học sinh trung học. Theo anh ấy, số tiền dùng để mua bút sáp màu đã được anh tiết kiệm trong suốt hai năm rưỡi.

Cô giáo Juliet Justo chia sẻ rằng các thầy cô không thể thốt nên lời khi nhìn thấy món quà và đã khóc vì nghẹn ngào.

Dù bản thân không được đến trường, Chris lại biết đọc rất thành thạo, yêu thích vẽ tranh và luôn nghĩ đến việc giúp đỡ trẻ em bất chấp hoàn cảnh khó khăn của chính mình. Hành động nhỏ được dành dụm từng đồng một đã trở thành món quà lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh nghèo trong ngày khai trường và chứng minh rằng lòng tốt chân thành có sức mạnh làm thay đổi cả một cộng đồng.

Nguồn: Times of India