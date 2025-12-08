Một ngân hàng vừa thông báo: Dừng toàn bộ giao dịch rút, chuyển tiền đối với các tài khoản sau

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa phát đi thông báo về việc cập nhật thông tin khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến hoạt động mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Theo đó, nhà băng yêu cầu toàn bộ khách hàng đang sử dụng tài khoản tại nhà băng này cần rà soát và bổ sung đầy đủ hồ sơ thông tin cá nhân theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nam A Bank cho biết, khách hàng là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch phải cung cấp đầy đủ các thông tin gồm họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, số điện thoại, số định danh cá nhân, thông tin giấy tờ tùy thân (ngày cấp, nơi cấp, thời hạn hiệu lực), địa chỉ đăng ký thường trú và tình trạng cư trú. Về giấy tờ tùy thân, ngân hàng chỉ chấp nhận căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi chưa được cấp thẻ căn cước.

Đối với khách hàng là người nước ngoài, ngân hàng yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, số điện thoại, số hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, kèm theo các thông tin liên quan đến ngày cấp, nơi cấp, thời hạn hiệu lực của hộ chiếu. Ngoài ra, khách hàng còn phải cập nhật số thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ thay thế thị thực (trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định), thông tin về địa chỉ cư trú ở nước ngoài và nơi ở hiện tại tại Việt Nam nếu đang sinh sống tại Việt Nam, cũng như tình trạng cư trú theo phân loại của pháp luật.

Riêng đối với khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên, Nam A Bank yêu cầu cung cấp thông tin tương ứng với từng quốc tịch, bao gồm số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, thời hạn hiệu lực và địa chỉ cư trú tại quốc gia mang quốc tịch còn lại nhằm bảo đảm việc xác minh danh tính được đầy đủ, chính xác và tuân thủ quy định quản lý.

Ngân hàng cho biết, trường hợp khách hàng chưa cung cấp hoặc chưa cập nhật đầy đủ thông tin theo yêu cầu, đề nghị nhanh chóng thực hiện bổ sung tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Nam A Bank hoặc thông qua ứng dụng ngân hàng số. Thời hạn hoàn tất việc cập nhật thông tin là trước ngày 1/1/2026.

Nhà băng này cũng nhấn mạnh, để tránh phát sinh gián đoạn trong quá trình giao dịch, khách hàng nên chủ động kiểm tra và cập nhật hồ sơ cá nhân càng sớm càng tốt. Nhà băng khuyến nghị khách hàng phối hợp thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo hoạt động tài khoản được xuyên suốt, an toàn và đúng pháp luật từ đầu năm 2026.