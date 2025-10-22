Một ngân hàng đổi hướng tuyển người sau khi cắt giảm gần 3000 nhân sự

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank – LPB), quy mô nhân sự cuối tháng 9/2025 của ngân hàng là 9.416 người, tăng 213 người trong quý 3/2025. Đây cũng là quý đầu tiên LPBank tăng thêm nhân sự sau khi đã liên tục cắt giảm 4 quý trước đó.

Trước đó, từ giữa năm 2024 đến giữa năm 2025, LPBank đã "cắt giảm" hơn 2.900 nhân viên, giảm quy mô từ 12.112 người xuống 9.203 người. Quý cắt giảm mạnh nhất là trong quý 1/2025 khi nhà băng này giảm tới hơn 1.600 nhân viên.

LPBank cũng là ngân hàng mạnh tay giảm quy mô nhân sự nhất trong nửa đầu năm 2025 khi giảm gần 2.000 người. Bên cạnh LPBank, hàng loạt ngân hàng khác cũng có động thái cắt giảm nhân viên, chẳng hạn như VIB và Sacombank đều giảm trên 1.000 người, ACB giảm 607 người, ABBank giảm 469 người, Agribank giảm 273 người, Vietcombank giảm 191 người,….

Về tình hình thu nhập nhân viên, trong 9 tháng đầu năm 2025, bình quân mỗi nhân viên LPBank có mức lương 24,71 triệu đồng/tháng, tăng 5,4 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ năm 2024. Thu nhập bình quân tháng trong 9 tháng đầu năm 2025 là 27,45 triệu đồng/tháng, tăng 5,2 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ.

Với việc cắt giảm lượng lớn nhân sự, chi phí hoạt động của LPBank tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động) 9 tháng chỉ ở mức 28,31%, thuộc nhóm thấp trong ngành ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 của ngân hàng là 3.448 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 9.611 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Ước tính mỗi cán bộ, nhân viên LPBank tạo ra 1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho ngân hàng trong 3 quý đầu năm nay, tăng tới 244 triệu đồng so với cùng kỳ.

Không chỉ LPBank, dự báo trong thời gian tới, nhiều ngân hàng cũng sẽ "giảm phanh" cắt giảm nhân sự. Theo khảo sát điều tra của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ tổ chức tín dụng dự kiến cắt giảm lao động xuống thấp nhất trong 3 quý đầu năm.

Cụ thể, để đáp ứng khối lượng công việc gia tăng trong nửa cuối năm, các TCTD cho biết có xu hướng tuyển thêm lao động trong quý 3/2025 (43,9% TCTD tuyển thêm lao động, mức cao nhất so với 2 quý đầu năm 2025) và dự kiến hạn chế cắt giảm lao động trong quý 4/2025 (chỉ có 6,4% TCTD dự kiến cắt giảm lao động, mức thấp nhất so với 3 quý đầu năm 2025).

Tại thời điểm cuối quý 3/2025, 78,3% TCTD nhận định số lượng lao động hiện có tại đơn vị đáp ứng đủ nhu cầu công việc; 19,8% TCTD nhận định đang thiếu lao động và 1,9% TCTD cho biết đang thừa lao động.

Dự kiến trong quý 4/2025 cũng như cả năm 2025, tình hình lao động việc làm được kỳ vọng tiếp tục khả quan với 38,3-48,6% TCTD dự kiến tuyển dụng thêm lao động và 6,4- 20,6% TCTD dự kiến cắt giảm lao động.