Một ngân hàng chuyển giao bắt buộc đã có lãi liên tục từ tháng 6, dự kiến đạt lợi nhuận 500 tỷ trong năm 2025

Trong thông cáo về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, VPBank cho biết, sau nhiều khó khăn, GPBank đã có lãi liên tục từ tháng 6/2025, đánh dấu bước ngoặt tích cực trong quá trình phục hồi. Ban Lãnh đạo ngân hàng cho biết kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay là khả thi.

GPBank được chuyển giao về VPBank quản lý vào tháng 1/2025. Sau khi được chuyển giao bắt buộc, GPBank là Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên do VPBank sở hữu 100% vốn điều lệ. VPBank đã cử nhiều nhân sự cấp cao sang GPBank giữ các vị trí quan trọng.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận sửa đổi tên gọi của GPBank, với tên đầy đủ bằng tiếng Việt được đổi thành Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng; tên tiếng Anh là Generation of Prosperity Sole Member Limited Commercial Bank; tên viết tắt GPBank.

Bộ nhận diện thương hiệu mới cũng đồng thời được GPBank công bố trong dịp này, gồm logo, tuyên ngôn "Vì một kỷ nguyên thịnh vượng" và thay mới nhận diện thương hiệu tại toàn bộ các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2026.

Theo ban lãnh đạo VPBank, tại thời điểm cuối quý II/2025, GPBank đã có lợi nhuận dương sau nhiều năm thua lỗ, mở ra tín hiệu phục hồi tích cực. Tăng trưởng huy động lên tới 20%, trong khi tín dụng tự thân tăng 3%. Ban Lãnh đạo ngân hàng đánh giá, kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay là hoàn toàn khả thi.

"Đề án tái cơ cấu GPBank không chỉ dừng ở mục tiêu tài chính, VPBank theo đuổi hai mục tiêu bao gồm xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm tạo ra kết quả tài chính bền vững, từng bước bù đắp các khoản lỗ lũy kế của ngân hàng và mục tiêu lớn hơn là biến GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, có uy tín trên thị trường, với một sứ mệnh riêng biệt rõ ràng", đại diện lãnh đạo VPBank chia sẻ về chiến lược tái cấu trúc GPBank.