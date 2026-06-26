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Một mình ở nhà, cụ bà 78 tuổi nghe tiếng động lạ rồi thất kinh thấy "quái vật" dài hàng mét bò vào phòng

Nguyệt Phạm
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Cụ bà không ngờ tiếng động bất thường trong căn nhà yên tĩnh lại bắt nguồn từ một "vị khách không mời" khiến cả khu dân cư xôn xao.

Cụ bà hoảng hốt khóa cửa, sự thật về "quái vật" khiến nhiều người bất ngờ

Vào ngày 13/5, một cụ bà 78 tuổi sống tại thôn 6, xã Ang Kaeo, huyện Pho Thong, tỉnh Ang Thong (Thái Lan) đã trải qua phen hú vía khi bà chỉ có một mình.

Theo tờ Thairath, khi đang ở trong nhà, cụ bà Tum bất ngờ nghe thấy tiếng động phát ra từ khu vực phòng khách. Tò mò kiểm tra, bà nhìn thấy một "quái vật" khổng lồ dài hàng mét đang từ từ bò vào rồi chui xuống gầm bàn.

Do tuổi cao và thị lực không còn tốt, cụ bà không thể nhận ra con vật là gì. Hình dáng đồ sộ cùng chiếc đuôi dài khiến bà lập tức nghĩ đến cá sấu. Quá hoảng loạn, bà vội chạy vào phòng ngủ, khóa chặt cửa rồi gọi điện cho cháu đến ứng cứu.

Sau khi nhận được tin báo, bà Ratha Tapianthong cùng lực lượng thuộc Phòng Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai xã Pho Thong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Một mình ở nhà, cụ bà 78 tuổi nghe tiếng động lạ rồi thất kinh thấy "quái vật" dài hàng mét bò vào phòng - Ảnh 1.

Cụ bà 78 tuổi đã trải qua phen hú vía khi bà chỉ có một mình. (Ảnh: Khaosod)

Khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện con vật đang ẩn mình dưới gầm bàn, chỉ để lộ phần đuôi phía ngoài. Sau khi quan sát kỹ, họ xác định đây không phải cá sấu mà là một con kỳ đà nước có kích thước rất lớn, ước tính nó dài tới 3m.

Các cán bộ đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng để khống chế con vật bằng thòng lọng, sau đó từ từ kéo nó ra khỏi nơi ẩn nấp. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 5 phút trước khi con kỳ đà được kiểm soát an toàn.

Sau đó, lực lượng chức năng đưa con vật đến khu vực sông Nội để thả về môi trường tự nhiên, vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa góp phần bảo tồn động vật hoang dã.

Một mình ở nhà, cụ bà 78 tuổi nghe tiếng động lạ rồi thất kinh thấy "quái vật" dài hàng mét bò vào phòng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng xác định đây không phải cá sấu mà là một con kỳ đà nước có kích thước rất lớn, ước tính nó dài tới 3m. (Ảnh: Khaosod)

Sự việc nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương đến theo dõi. Không ít người tỏ ra bất ngờ trước kích thước của con kỳ đà, trong khi một số khác còn tranh thủ ghi lại số nhà của cụ bà để thử vận may với xổ số. Đây là một quan niệm dân gian khá phổ biến tại Thái Lan, khi nhiều người tin rằng những sự việc bất thường liên quan đến động vật hoang dã thường gắn với những "con số may mắn".

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng Thái Lan. Bên cạnh việc bày tỏ sự cảm thông với nỗi sợ của cụ bà, nhiều người cho biết họ cũng có thể nhầm lẫn tương tự nếu bất ngờ bắt gặp một con kỳ đà cỡ lớn xuất hiện ngay trong nhà.

Theo Thairath, Thai Residents, The Thaiger

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