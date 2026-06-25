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Ra mộ gọi tên chồng lần cuối, người vợ chết lặng khi nghe tiếng đáp lại từ dưới lòng đất

Nguyệt Phạm
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Tiếng động bí ẩn phát ra từ một ngôi mộ mới chôn đã khiến người vợ đưa ra quyết định thay đổi hoàn toàn số phận của gia đình mình.

Người vợ phát hiện điều bất thường khi đến mộ chồng

Khi người vợ trở về quê để viếng mộ chồng sau đám tang, cô không hề biết rằng những gì mình sắp nghe thấy sẽ trở thành ký ức ám ảnh suốt phần đời còn lại.

Theo Sohu, câu chuyện hy hữu này xảy ra tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào tháng 6/2006. Nhân vật chính là anh Lương Kim Thạch, một người đàn ông mắc bệnh nặng trong nhiều năm và được cho là đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Ngày 19/6/2006, gia đình anh Lương Kim Thạch thông báo tin buồn tới người thân. Vợ anh là chị Lý Côn Lan khi đó đang làm việc xa nhà đã lập tức trở về để lo hậu sự cho chồng. Sự ra đi của người đàn ông khiến cả gia đình chìm trong đau buồn bởi hoàn cảnh vốn đã rất khó khăn.

Sau khi việc an táng hoàn tất, chị Lý Côn Lan dẫn theo con trai tới phần mộ của chồng để thực hiện các nghi lễ theo phong tục địa phương.

Ra mộ gọi tên chồng lần cuối, người vợ chết lặng khi nghe tiếng đáp lại từ dưới lòng đất - Ảnh 1.

Khi người vợ trở về quê để viếng mộ chồng sau đám tang, cô không hề biết rằng những gì mình sắp nghe thấy sẽ trở thành ký ức ám ảnh suốt phần đời còn lại. (Ảnh: Sohu)

Sau khi hoàn thành những nghi thức cuối cùng và chuẩn bị ra về, chị bất ngờ nghe thấy một âm thanh rất lạ phát ra từ khu vực ngôi mộ. Ban đầu, người phụ nữ nghĩ rằng mình nghe nhầm. Tuy nhiên, cậu con trai đứng bên cạnh cũng giật mình và nói rằng âm thanh dường như phát ra từ chính nơi người cha đang yên nghỉ.

Cảm thấy bất an, chị Lý Côn Lan đứng lại lắng nghe kỹ hơn. Theo lời kể được đăng tải trên Sohu, người phụ nữ sau đó áp tai xuống mặt đất và tiếp tục nghe thấy những tiếng động mơ hồ.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, chị gọi tên chồng mình.

Điều xảy ra ngay sau đó khiến chị gần như chết lặng.

Từ dưới lòng đất, một giọng nói yếu ớt vọng lên đáp lại. Người phụ nữ cho biết cô nghe thấy câu nói: "Thả tôi ra".

Ra mộ gọi tên chồng lần cuối, người vợ chết lặng khi nghe tiếng đáp lại từ dưới lòng đất - Ảnh 2.

Sau khi hoàn thành những nghi thức cuối cùng và chuẩn bị ra về, chị bất ngờ nghe thấy một âm thanh rất lạ phát ra từ khu vực ngôi mộ. (Ảnh: Sohu)

Không dám chần chừ thêm một giây nào, chị Lý Côn Lan lập tức chạy về làng cầu cứu. Nghe câu chuyện khó tin, nhiều người dân ban đầu vô cùng sửng sốt, song trước tính chất khẩn cấp của sự việc, họ vẫn nhanh chóng mang dụng cụ tới đào ngôi mộ.

Khi chiếc quan tài được đưa lên khỏi mặt đất và mở nắp, tất cả những người có mặt đều không tin vào mắt mình.

Anh Lương Kim Thạch vẫn còn sống.

Người đàn ông nằm trong quan tài với tình trạng suy kiệt nghiêm trọng nhưng vẫn còn dấu hiệu sinh tồn. Vợ anh bật khóc và ôm chầm lấy chồng trong niềm vui xen lẫn kinh hoàng.

Vì sao người đàn ông được cho là đã chết vẫn sống sót?

Theo Sina, Lương Kim Thạch và Lý Côn Lan kết hôn thông qua mai mối. Cuộc sống của họ vốn không khá giả. Đến năm 2001, anh Lương Kim Thạch mắc bệnh nặng, khiến toàn bộ tiền bạc trong gia đình gần như cạn kiệt vì chi phí điều trị.

Để kiếm thêm thu nhập, chị Lý Côn Lan buộc phải đi làm xa, giao việc chăm sóc chồng cho bố mẹ chồng.

Ra mộ gọi tên chồng lần cuối, người vợ chết lặng khi nghe tiếng đáp lại từ dưới lòng đất - Ảnh 3.

Anh Lương Kim Thạch mắc bệnh nặng, khiến toàn bộ tiền bạc trong gia đình gần như cạn kiệt vì chi phí điều trị. (Ảnh: Sohu)

Trước thời điểm xảy ra sự việc, mẹ anh Lương Kim Thạch mang cơm tới như thường lệ nhưng phát hiện con trai nằm bất động trên giường, cơ thể lạnh dần. Một thầy lang địa phương được mời tới kiểm tra và nhận định người đàn ông đã tử vong do không còn bắt được mạch cũng như không thấy dấu hiệu hô hấp.

Từ kết luận này, gia đình đã tổ chức tang lễ và chôn cất anh theo phong tục địa phương.

Sau khi được đưa tới bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân dẫn tới sự việc kỳ lạ trên.

Theo 163, anh Lương Kim Thạch mắc bệnh tiểu đường ở mức rất nghiêm trọng. Chỉ số đường huyết được ghi nhận lên tới 38,5 mmol/L, cao hơn rất nhiều so với mức bình thường.

Các bác sĩ cho rằng việc không được điều trị đầy đủ trong thời gian dài đã khiến cơ thể người đàn ông rơi vào tình trạng mất nước ưu trương nghiêm trọng. Khi đó, nhịp tim và hô hấp trở nên cực kỳ yếu, rất khó phát hiện bằng các phương pháp kiểm tra đơn giản, dẫn tới việc bị nhầm là đã tử vong.

Ra mộ gọi tên chồng lần cuối, người vợ chết lặng khi nghe tiếng đáp lại từ dưới lòng đất - Ảnh 4.

Trong thời gian nằm trong quan tài, anh Lương Kim Thạch dần hồi tỉnh do những thay đổi sinh lý trong cơ thể và bắt đầu phát ra tiếng động cầu cứu. (Ảnh: Sohu)

Tình trạng này thường được gọi là hiện tượng "chết giả". Trong thời gian nằm trong quan tài, anh Lương Kim Thạch dần hồi tỉnh do những thay đổi sinh lý trong cơ thể và bắt đầu phát ra tiếng động cầu cứu.

May mắn thay, sự cảnh giác của chị Lý Côn Lan đã giúp người đàn ông được phát hiện kịp thời.

Cũng theo Sohu, sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bệnh viện nơi điều trị đã hỗ trợ toàn bộ chi phí chữa bệnh cho anh Lương Kim Thạch, giúp người đàn ông tiếp tục được điều trị và phục hồi sức khỏe.

Theo Sohu, Sina, 163

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Trung Quốc

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