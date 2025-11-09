Một loại trái cây nhập khẩu từ Úc về Việt Nam giá hơn nửa triệu đồng/kg, gấp nhiều lần hàng nội

Trái xoài Kensington Pride – được xem là “đặc sản quốc dân” của Australia vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam với mức giá bán lẻ lên tới 600.000 - 700.000 đồng/kg, cao gấp khoảng 7 lần so với xoài nội địa.

Cụ thể, khảo sát tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu ở Hà Nội và TP.HCM, giống xoài Kensington Pride được nhập khẩu trực tiếp từ Australia, vận chuyển bằng đường hàng không đang có giá bán 3,5 - 3,7 triệu đồng/thùng (thùng 7kg, khoảng 9 - 10 quả).

Chủ cửa hàng cho biết cho biết do chi phí vận chuyển cao và bảo quản lạnh liên tục dẫn đến mức giá đắt đỏ của loại trái cây này. Tại thị trường Australia, xoài Kensington Pride có giá khoảng 4 USD/trái (tương đương 6,7–8 USD/kg). Như vậy, sau khi qua các khâu logistics, thuế và bảo quản, giá bán lẻ tại Việt Nam đã tăng gấp khoảng ba lần so với giá gốc.

Kensington Pride là giống xoài phổ biến nhất tại Australia, chiếm hơn 40% sản lượng xoài toàn quốc. Loại xoài này được trồng chủ yếu ở các vùng khí hậu khô như Queensland và Northern Territory, nơi áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và kiểm soát nước chính xác. Cây có tán thấp, giúp trái nhận ánh sáng đều, vỏ vàng óng, thịt dày và thơm. Tất cả quy trình trồng, thu hoạch, đóng gói đều được gắn mã truy xuất điện tử, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng.

Tại đồng bằng sông Cửu Long, giống xoài Kensington Pride đã được trồng thử nghiệm nhiều năm qua. Tuy nhiên, giá bán thấp hơn rất nhiều so với hàng nhập. Theo một số nhà bán lẻ, xoài nội địa có ưu thế về giá và độ tươi, song vẫn chưa đạt sự đồng đều về kích cỡ, màu sắc và khả năng bảo quản. Vì vậy, nhóm khách hàng có thu nhập cao vẫn ưa chuộng hàng nhập khẩu có mã truy xuất và chất lượng ổn định, dù giá cao gấp nhiều lần.

Kể từ đầu năm đến nay, Việt Nam chi hơn 100 triệu USD để nhập khẩu rau quả từ Australia, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài xoài, các mặt hàng như cherry, nho, cam, quýt cũng ghi nhận mức nhập tăng, phục vụ phân khúc trung và cao cấp.

Trong khi đó, nhiều loại trái cây Việt Nam như sầu riêng, vải thiều, thanh long khi xuất khẩu sang Australia hoặc Mỹ cũng có giá bán lẻ cao gấp 2–3 lần so với thị trường nội địa, do chi phí logistics, bảo quản lạnh và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt.

Các chuyên gia nhận định, sự chênh lệch giá giữa hàng nội và hàng nhập phản ánh khác biệt về quy trình canh tác, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là bài học để ngành trái cây Việt Nam hướng tới sản xuất sạch, chuẩn hóa quy trình và tăng sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.