Một loại giấy tờ quen thuộc với nhiều người dân Thủ đô sắp được thay thế từ 1/7, mọi người cần lưu ý những thay đổi sau.

Ảnh minh họa: Internet

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông TP Hà Nội đang phát hành và thực hiện đổi toàn bộ thẻ vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông, áp dụng trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, thành phố đã tổ chức chuyển đổi, phát hành thẻ vé giao thông mới và hướng dẫn người dân đổi từ vé tháng giấy sang thẻ điện tử.

Thẻ vật lý, thẻ nhựa còn sử dụng được hay không?

Từ ngày 1/7/2026, vé tháng giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng trên toàn bộ hệ thống xe buýt có trợ giá.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông TP Hà Nội, tất cả các thẻ vé điện tử (thẻ ảo và thẻ vật lý) đã được phát hành và đang lưu hành trước đây vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng trên toàn bộ mạng lưới các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, thẻ miễn phí (thẻ nhựa không gắn chip) tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/7. Từ ngày 1/8, thẻ miễn phí (thẻ nhựa không gắn chip) không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá.

Đối tượng miễn phí tham gia như thế nào?

Đối tượng miễn phí là người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ ảo (thẻ phi vật lý) khi tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá.

Ngoài ra, các đối tượng miễn phí là người có công, người khuyết tật, nhân khẩu thuộc hộ nghèo sử dụng thẻ ảo (thẻ phi vật lý) hoặc có thể đăng ký phát hành thẻ vật lý có gắn chip để sử dụng khi tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá.

Ảnh minh họa: Internet

Quy trình kiểm soát vé kể từ 1/7

Đối với khách hàng mua vé lượt thanh toán bằng tiền mặt

Khi hành khách lên xe, nhân viên phục vụ thực hiện bán vé lượt từ thiết bị, bấm nút “Vé lượt”. Hệ thống sẽ tự tính toán số tiền vé theo cự ly từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến, hiển thị số tiền trên thiết bị. Nhân viên phục vụ thực hiện in vé, giao vé và thu tiền mặt trực tiếp từ hành khách. Hành khách giữ vé trong suốt hành trình di chuyển.

Đối với khách hàng mua vé lượt thanh toán bằng thẻ vé giao thông ảo

Khi khách mua vé lượt thanh toán bằng thẻ vé giao thông ảo (Tài khoản giao thông) trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tại cửa lên, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác chạm thẻ giao thông vật lý (thẻ lưu giá trị đã được nạp tiền) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) trên ứng dụng vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên. Hệ thống sẽ tự tính toán số tiền vé theo cự ly từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến và trừ (tạm giữ) số tiền trên.

Tại cửa xuống, khi xuống, hành khách thực hiện chạm/quét lại thẻ hoặc quét mã QR ứng dụng qua đầu đọc của Thiết bị kiểm soát tại cửa xuống. Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền theo cự ly di chuyển của khách và thực hiện hoàn tiền cho khách (nếu thừa).

Trường hợp hành khách không thực hiện chạm/quét lại thẻ hoặc quét mã QR ứng dụng qua đầu đọc của Thiết bị kiểm soát tại cửa xuống thì hệ thống tự động ghi nhận cự ly di chuyển của khách đến hết điểm cuối của tuyến (bằng đúng số tiền đã tạm giữ).

Đối với hành khách dùng vé theo thời gian (vé ngày/tuần/tháng)

Tại cửa lên, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác chạm thẻ giao thông vật lý (thẻ lưu giá trị đã được nạp tiền) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) trên ứng dụng vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên. Hệ thống tự động kiểm tra thời hạn và xác thực tính hợp lệ của thẻ trước khi vào xe.

Trường hợp thẻ hợp lệ, thiết bị kiểm soát trên xe sẽ phát thông báo là “Thẻ hợp lệ xin mời đi qua”. Trường hợp không hợp lệ, thiết bị kiểm soát sẽ phát thông báo tùy theo từng trường hợp như: Thẻ chưa gia hạn; Thẻ không đúng tuyến; Thẻ đã bị khóa; Thẻ đã bị vô hiệu hóa; Thẻ không hợp lệ (cho các trường hợp còn lại).

Tại cửa xuống, hành khách thực hiện chạm thẻ hoặc quét mã ứng dụng tại thiết bị kiểm soát cửa xuống để hệ thống ghi nhận lịch sử chuyến đi, phục vụ công tác thống kê mật độ hành khách và phân bổ doanh thu liên tuyến.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với hành khách thuộc đối tượng miễn phí

Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) sử dụng thẻ vé giao thông ảo hoặc sử dụng căn cước công dân để kiểm soát. Đối với các đối tượng miễn phí là người có công, người khuyết tật, nhân khẩu thuộc hộ nghèo sử dụng thẻ ảo (thẻ phi vật lý) hoặc thẻ điện tử vật lý để kiểm soát.

Tại cửa lên, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác chạm căn cước công dân, thẻ vật lý hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) trên ứng dụng vào đầu đọc của thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên. Tại cửa xuống, hành khách thực hiện chạm căn cước công dân, thẻ vật lý hoặc quét mã QR trong ứng dụng tại thiết bị kiểm soát cửa xuống để hệ thống ghi nhận lịch sử chuyến đi, phục vụ công tác thống kê mật độ hành khách.

Đăng ký hoặc gia hạn vé như thế nào?

Người dân có nhu cầu đăng ký mới hoặc gia hạn vé thực hiện theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” hoặc website https://vedientuonline.com.vn. Điểm hỗ trợ đổi thẻ trực tiếp được bố trí tại số 01 Kim Mã, phường Giảng Võ.

Đáng chú ý, mã QR trên ứng dụng thẻ vé giao thông được thiết kế thay đổi liên tục theo chu kỳ khoảng 30 giây nhằm tăng cường bảo mật, hạn chế gian lận và sao chép thông tin. Người dùng có thể nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc liên kết ngân hàng để sử dụng linh hoạt các loại vé.

Việc chuyển đổi sang thẻ vé điện tử được kỳ vọng giúp hiện đại hóa hệ thống vé xe buýt, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại thuận tiện hơn cho người dân khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng có trợ giá trên địa bàn thành phố.