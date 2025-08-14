Một loài gián đang là “mỏ vàng”, ở Việt Nam giá tiền triệu/kg

Gián không cánh - loài “gớm ghiếc” nhưng “quý như vàng”

Trái ngược với vẻ ngoài gớm ghiếc, loài gián đất có tên khoa học là “Eupolyphaga sinensis” này lại rất được ưa chuộng trên thị trường. Chúng còn có tên gọi khác là thổ miết trùng hoặc địa miết trùng, là một loài gián không cánh ở Trung Quốc.

Ở xứ Trung, loài côn trùng này có giá bán khá tốt, dao động từ 60 - 200 NDT (213.000 - 712.000đ)/kg. Còn tại Việt Nam, giá địa miết trùng khô tại một số cửa hàng dược liệu Đông y có thể lên đến 3,5 triệu đồng/kg, thường được bán lẻ theo gói 100g hoặc 500g.

Chúng được sử dụng như một loại dược liệu với nhiều công dụng như giảm sưng, giảm đau, thông kinh, lợi sữa, có thể hỗ trợ chữa tình trạng tắc tia sữa, viêm loét miệng, tê lưỡi, giúp xương gãy nhanh liền… Vị thuốc này có vị mặn, tính hàn, hơi độc, quy kinh can. Chúng thường được thu bắt vào tháng 4-10, toàn thân có thể dùng làm thuốc.

Gián đất ưa môi trường tối, ẩm ướt, có nguồn thức ăn đa dạng và ăn tạp nên rất dễ nuôi, hầu như không có bệnh tật. Khả năng sinh sản vượt trội của gián đất cũng là một ưu điểm, một con có thể sinh sản khoảng 50 ấu trùng. Tuy nhiên, chu kỳ sinh sản của gián đất tương đối dài, thường mất hoảng một năm từ khi đẻ trứng đến khi trứng nở và trưởng thành.