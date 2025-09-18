Một hãng xe máy nội được đầu tư thêm gần 600 tỷ đồng, 'đánh' công xưởng xe lớn nằm sát Việt Nam năm sau

Vừa mới đây, Dat Bike cho biết đã thành công huy động 22 triệu USD (khoảng 580 tỷ đồng) vốn đầu tư trong vòng gọi vốn Series B do F.C.C và quỹ Rebright Partners dẫn dắt. Sau thành công này, tổng số vốn đầu tư của Dat Bike đã lên tới 47 triệu USD (khoảng 1.240 tỷ đồng).

Với vòng gọi vốn này, Dat Bike có thêm các nhà đầu tư mới, gồm Cathay Venture - công ty con chuyên đầu tư mạo hiểm của Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Group), một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan, và AiViet Venture - quỹ đầu tư mới nổi tập trung vào các startup công nghệ và y tế, được hỗ trợ bởi các lãnh đạo hàng đầu trong ngành từ FPT, MoMo, Galaxy và Kyber Network.

CEO Dat Bike, ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn.

Thành công này của Dat Bike diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa được ghi nhận có mức tăng trưởng tiêu thụ xe điện nhanh nhất thế giới với tỷ lệ 42%, vượt qua Trung Quốc - hơn 30%, Thái Lan - hơn 24%, hay Mỹ - gần 22%.

Xe điện tại Việt Nam không chỉ có những tín hiệu tích cực ở thị trường, chính sách từ Chính phủ cũng đang cho thấy xe điện nói riêng và giao thông xanh nói chung sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, tiêu biểu như việc vành đai 1 tại Hà Nội không còn xe máy xăng từ tháng 7/2026.

Việt Nam vừa được ghi nhận là thị trường xe điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Chia sẻ về kế hoạch tiếp theo, CEO Dat Bike - ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn - cho biết: "Nguồn vốn mới sẽ giúp chúng tôi đẩy mạnh R&D, mở rộng danh mục sản phẩm, củng cố hệ thống phân phối cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, bán hàng và hậu mãi."

CEO của Dat Bike cũng cho biết rằng hãng đặt sản phẩm vào trọng tâm phát triển, đồng thời cố gắng xây dựng chuỗi cung ứng ngay trong nước và luôn cố gắng phát triển những mẫu xe máy điện có khả năng cạnh tranh với xe máy xăng.

"Đây chính là nền tảng để phát triển hệ sinh thái xe điện ở Việt Nam và thúc đẩy sự chuyển đổi lớn hơn về giao thông bền vững trên khắp khu vực Đông Nam Á", ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn cho biết thêm.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S1 đang được kiểm tra sau khi sản xuất.

Hiện nay, Dat Bike có hai nhà máy sản xuất xe máy điện cùng đặt tại KCN Tân Bình, TP.HCM. Trong khi nhà máy đầu tiên đặt tại đây đã đi vào hoạt động từ năm 2022, nhà máy thứ 2 đặt ngay cạnh có diện tích lớn hơn gấp 5 lần. Đây được xem là nền móng giúp Dat Bike đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và cũng là bàn đạp vươn ra khu vực.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn từng bày tỏ tham vọng về việc sẽ phát triển được ra khỏi biên giới Việt Nam, tiến đến các thị trường khác trong khu vực: "Đây [nhà máy xe thứ 2 tại KCN Tân Bình] sẽ là bước đệm vững chắc để tiếp tục xây dựng câu chuyện sản phẩm Made-in-Vietnam, về cả gia công sản xuất lẫn nghiên cứu và thiết kế. Một ngày không xa, xe điện Việt Nam sẽ thay thế cả những ông lớn để 'phủ xanh' khắp nơi ở Đông Nam Á".

Trên thực tế, Dat Bike cũng đã hé lộ về thị trường ngoại đầu tiên.

Dat Bike sẽ không dừng lại trong biên giới Việt Nam.

Trong bài viết trên một Tech in Asia, chuyên trang công nghệ uy tín ở châu Á, Thái Lan được cho là thị trường nước ngoài đầu tiên của Dat Bike; dự kiến, hãng xe Việt sẽ đến quốc gia này ngay trong năm 2026. Bài viết về Dat Bike nằm trên trang nhất của trang này.

Được biết, Thái Lan là một trong những công xưởng sản xuất ô tô và xe máy lớn bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Không chỉ là nơi đặt trung tâm nghiên cứu của nhiều hãng xe lớn, Thái Lan cũng đã và đang xuất khẩu xe đến khắp các thị trường khác trong khu vực.

Dat Bike đang sản xuất mẫu xe máy điện có quãng đường mỗi lần sạc lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Theo thống kê, Thái Lan đã sản xuất tới 1,5 triệu chiếc ô tô hạng nhẹ và khoảng 3,1 triệu chiếc xe máy trong năm 2024, duy trì vị thế "công xưởng" sản xuất xe Đông Nam Á; riêng với xe máy, Honda và Yamaha là hai thương hiệu chiếm phần lớn trong lượng xe Thái Lan sản xuất.

Trong khi đó, PwC (công ty kiểm toán, tư vấn hàng đầu thế giới) dự đoán Thái Lan sẽ giữ vị thế nhà sản xuất số 1 Đông Nam Á trong năm 2030 với 37% thị phần. Điều này cho thấy quyết định bán xe tại Thái Lan sẽ là một thử thách lớn đối với Dat Bike.

Dat Bike Quantum S1 có thể đi tối đa 285 km mỗi lần sạc.

Song, Dat Bike cũng đang là đơn vị có mẫu xe máy điện đi xa nhất Việt Nam, đó là mẫu Quantum S. Theo thông tin được công bố, Dat Bike Quantum phiên bản S1 có thể đi tới 285 km mỗi lần sạc, thời gian sạc từ 0-100% chỉ khoảng 4 tiếng.

Ngoài ra, xe cũng có một loạt tính năng vượt trội so với phân khúc, tiêu biểu như cốp chính dưới yên 41 lít kèm 2 hộc đồ phụ (dung tích 1,5L mỗi hộc), cổng sạc điện thoại; xe cũng có loạt tính năng hỗ trợ như phanh kết hợp CBS, đi lùi, ga tự động Cruise Control, hỗ trợ dừng và khởi hành ngang dốc...

Với loạt ưu điểm này, Dat Bike Quantum S1 (phiên bản cao cấp nhất) chỉ có giá khoảng 50 triệu đồng - tương đương một mẫu xe tay ga hạng trung trên thị trường.

Dat Bike đã tập trung đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển.

Trong thông báo về việc huy động vốn thành công, Dat Bike cho biết hãng có mức độ tích hợp dọc cao giúp kiểm soát được chất lượng và chi phí, từ đó giúp cho ra được các xe có nhiều ưu điểm nhưng có giá rất cạnh tranh.

Dat Bike cũng đã xây dựng được chuỗi cung ứng trong nước, nâng cao năng lực nghiên cứu - phát triển (R&D), từ đó tự phát triển được khung sườn, vỏ nhựa, bộ điều khiển động cơ, pin, và cả phần mềm.