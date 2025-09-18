5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất?

Thị trường ô tô Việt Nam những tháng cuối năm đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của hàng loạt "tân binh" SUV. Từ những cái tên quen thuộc như Mitsubishi và Subaru cho đến những thương hiệu mới đầy hứa hẹn như Jaecoo và Omoda, cuộc đua giành thị phần đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Người tiêu dùng trong nước đang đứng trước nhiều lựa chọn hấp dẫn, nhưng đâu mới là cái tên được mong chờ nhất?

Mitsubishi Destinator

Hôm 20/8, một số hình ảnh đầu tiên của Mitsubishi Destinator bản thương mại trên xe vận chuyển xuất hiện tại Việt Nam. Xe cũng bị bắt gặp ở một trường đua ở Tây Ninh (Long An cũ). Đây nhiều khả năng là những mẫu đầu tiên về nước để đăng kiểm trước khi ra mắt chính thức.

Mitsubishi Việt Nam cho biết, Destinator sẽ bán ở thị trường trong nước vào cuối năm 2025. Các thông số về trang bị, an toàn vẫn đang được giữ kín.

Destinator hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho phân khúc SUV, vốn đã quá quen thuộc với những cái tên như Xpander Cross. Với động cơ xăng 1.5L tăng áp, xe không chỉ mạnh mẽ mà còn được kỳ vọng sở hữu nhiều công nghệ hiện đại.

Suzuki Fronx

Đại diện của Suzuki, Fronx, đang được nhiều người chờ đợi để cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc SUV cỡ A. Với thiết kế nhỏ gọn, năng động, cùng hai tùy chọn động cơ xăng và mild hybrid ở các thị trường quốc tế, Fronx được dự đoán sẽ là đối thủ đáng gờm của những mẫu xe như Toyota Raize hay Kia Sonet.

Suzuki Fronx được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Quốc tế GIIAS 2025 tại Indonesia vào tháng 5/2025. Dòng xe này đã được xác nhận sẽ ra mắt Việt Nam trong năm nay.

Omoda C7

Sau khi gây ấn tượng với C5, Omoda tiếp tục mang đến C7. Mẫu xe này đã được giới thiệu tại Hà Nội, thu hút sự chú ý với thiết kế ấn tượng, mang đậm phong cách tương lai. Omoda C7 dự kiến sẽ có hai phiên bản động cơ là xăng và hybrid, hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng.

Mẫu CUV mang thiết kế trẻ trung, bán ra hai phiên bản chạy xăng và PHEV, ra mắt và công bố giá vào cuối tháng 9.

Jaecoo J6

Jaecoo J6 nổi bật với thiết kế hộp vuông vức, đậm chất off-road mạnh mẽ.

Đây là một mẫu SUV thuần điện, một trong những hướng đi chiến lược của nhiều hãng xe. Jaecoo J6 dự kiến chỉ bán ra duy nhất phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) tại Việt Nam, hướng đến những khách hàng cá tính, yêu thích sự khác biệt.

Theo công bố, Jaecoo J6 ở Việt Nam sẽ có hai phiên bản dẫn động cầu sau và AWD, giá dự kiến lần lượt 899 triệu và 999 triệu đồng, mở bán ngay cuối năm nay.

Subaru Forester 2025

Là một cái tên không thể không nhắc tới, Subaru Forester 2025 đang rục rịch nhận đặt cọc tại các đại lý.

Mẫu xe này được nâng cấp đáng kể về thiết kế và thay đổi động cơ thành loại 2.5L. Với những cải tiến này, Forester thế hệ mới được kỳ vọng sẽ lấy lại vị thế, tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu trong lòng người tiêu dùng Việt.

Một tư vấn bán hàng Subaru tại khu vực phía Nam cho biết mẫu Subaru Forester 2025 dự kiến ra mắt chính thức tại Việt Nam vào tháng 11-2025, với nhiều thay đổi đáng kể.

Theo đó, Forester mới sẽ chỉ còn 2 phiên bản thay vì 3 như hiện nay, đi kèm mức giá tăng mạnh.

Bản tiêu chuẩn dự kiến khoảng 1,3 tỉ đồng, trong khi bản cao cấp khoảng 1,5 tỉ đồng. Hiện tại, Forester thế hệ cũ đang niêm yết từ 969 triệu - 1,199 tỉ đồng.