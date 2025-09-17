Hà Nội 'cấm' xe xăng: Người mua xe mới có đang liều lĩnh?

Người mua xe mới có đang 'liều lĩnh'?

Gần đây, thông tin về lộ trình hạn chế và cấm các phương tiện gây ô nhiễm tại Hà Nội đã khiến nhiều người đang có ý định mua ô tô xăng mới cảm thấy lo lắng. Họ băn khoăn liệu khoản đầu tư vào một chiếc xe hơi sẽ trở nên vô ích khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, theo VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), những lo ngại này là không cần thiết.

VAMA đã lên tiếng khẳng định, chính sách "Vùng phát thải thấp" (LEZ) của Hà Nội không phải là lệnh cấm toàn diện đối với xe xăng, mà là một lộ trình có chọn lọc nhằm loại bỏ dần các phương tiện cũ không đạt chuẩn khí thải. Theo đó, quy định này chỉ ảnh hưởng đến các xe không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4.

Ảnh: VTC News

VAMA khẳng định tất cả các mẫu xe ô tô của các thành viên trong hiệp hội đang được kinh doanh trên thị trường đều đã đạt chuẩn khí thải mức 5 (tương đương Euro 5). Tiêu chuẩn này cao hơn mức 4 được quy định trong dự thảo LEZ của Hà Nội. Điều này đồng nghĩa với việc, những chiếc xe được sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu từ giữa tháng 5/2019 trở đi đã đủ điều kiện để lưu thông trong vùng LEZ mà không bị ảnh hưởng.

Xe xăng mới vẫn được "bật đèn xanh" ở Hà Nội

Theo dự thảo, lộ trình triển khai LEZ sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn: Vành đai 1 từ năm 2026, Vành đai 2 từ năm 2028 và Vành đai 3 từ năm 2030. Chính sách này sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí, nhưng cũng đặt ra thách thức cho các nhà sản xuất và người dùng.

Tuy nhiên, VAMA đang kiến nghị với cơ quan chức năng về một lộ trình chuyển đổi linh hoạt hơn, kéo dài hơn 5 năm/lần để giảm bớt áp lực cho thị trường. Đồng thời, hiệp hội này cũng đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển xe xanh, bao gồm việc xây dựng hạ tầng trạm sạc và ưu đãi thuế, phí cho các loại xe thân thiện với môi trường như xe hybrid. Những đề xuất này nhằm giúp người dân và doanh nghiệp có thêm động lực để chuyển đổi sang các phương tiện sạch hơn, phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Như vậy, với những thông tin đã được VAMA xác nhận, việc mua một chiếc xe xăng mới trong thời điểm này không phải là một quyết định "liều lĩnh". Thay vào đó, nó là một lựa chọn hợp lý, miễn là chiếc xe đó đạt các tiêu chuẩn khí thải hiện hành. Mặc dù xu hướng xe điện đang phát triển mạnh mẽ, nhưng xe xăng mới vẫn giữ vị thế an toàn và đảm bảo cho nhu cầu di chuyển lâu dài của người dân Thủ đô.

Bích Câu