Trong thế giới của người trưởng thành, mọi thứ dường như đã được định hình. Cuộc sống cứ thế trôi đi với những lo toan cơm áo gạo tiền. Cha mẹ, người bạn đời và đặc biệt là con cái trở thành “gánh nặng ngọt ngào” mà ai cũng sẵn sàng gánh vác. Nhưng với trẻ nhỏ, mọi thứ lại hoàn toàn khác: tương lai còn bỏ ngỏ, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Một giáo sư về tâm lý từng nói, điều khiến tuổi trẻ trở nên đẹp đẽ không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó đầy bất định. Sự non nớt, bồng bột hay thiếu chín chắn..., tất cả đều đáng giá, bởi phía trước còn vô vàn khả năng.

Người ta vẫn nói "ba phần do số, bảy phần do nỗ lực", nhưng tại những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, lựa chọn đúng sai có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Trong bối cảnh xã hội ngày càng cạnh tranh, tự động hóa phát triển, nhu cầu nhân lực chất lượng cao tăng lên, con đường phía trước của trẻ cũng trở nên khắt khe hơn. Ngay từ kỳ thi vào lớp 10, đã có sự phân luồng rõ rệt khi không phải tất cả các em đều có cơ hội vào các trường công lập, một bộ phận không nhỏ trong số đó chuyển hướng sang học nghề. Đây là một thực tế không dễ chấp nhận nhưng đang tồn tại.

Những sự lựa chọn đúng sai dù là nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến khác biệt mang tính quyết định

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tương lai đã bị "đóng khung". Trong hành trình trưởng thành, có 4 cột mốc quan trọng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời một đứa trẻ. Nếu biết nắm bắt, chỉ cần một lần cũng có thể tạo nên bước ngoặt.

1. Kỳ thi vào lớp 10

Mỗi mùa thi đại học, truyền thông thường nhắc nhiều đến thủ khoa, đến những cuộc cạnh tranh vào các trường top. Vì thế, nhiều người mặc định rằng thi đại học mới là bước ngoặt lớn nhất đời người.

Nhưng thực tế, kỳ thi vào lớp 10 mới là lần "rẽ hướng" đầu tiên mang tính quyết định. Chỉ khi vào được một trường THPT tốt, học sinh mới có nền tảng để tiếp tục phấn đấu cho kỳ thi đại học sau này. Ngược lại, nếu không vượt qua được, con đường phía trước sẽ rẽ sang hướng khác từ rất sớm.

Đây là ngã rẽ đầu tiên trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ. Vì vậy, giai đoạn THCS không nên bị xem nhẹ và cha mẹ cần đồng hành để con giữ được nhịp học tập ổn định, tránh "tụt dốc" ngay từ bước đầu.

2. Lựa chọn ngành học đại học

Nhiều người cho rằng chỉ cần thi đỗ đại học là đã "đổi đời", nhưng thực tế, chọn ngành mới là yếu tố quyết định con đường lâu dài.

Có những trường hợp điểm thi không quá cao, chỉ vào trường bình thường, nhưng nhờ chọn đúng ngành phù hợp nên sau khi ra trường vẫn có công việc ổn định, cuộc sống vững vàng. Ngược lại, cũng có người học lực tốt, đỗ trường tốt nhưng chọn sai ngành, dẫn đến khó khăn trong việc tìm việc, thậm chí phải thi lại hoặc chuyển hướng nhiều lần.

Do đó, việc chọn ngành không thể chỉ dựa vào điểm số hay xu hướng nhất thời. Cần cân nhắc giữa năng lực cá nhân, sở thích và triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, đồng thời nên tìm hiểu hoặc tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm.

Chọn ngành chọn nghề là một trong những việc cần cân nhắc rõ ràng từ càng sớm càng tốt

3. Lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sau khi ra trường, không phải ai cũng làm đúng chuyên ngành đã học. Nhiều người đứng trước lựa chọn: thi công chức, làm giáo viên, bác sĩ để có công việc ổn định, hay bước vào khu vực doanh nghiệp với nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều biến động.

Những công việc "biên chế" thường có yêu cầu cao và không phải ai cũng phù hợp. Trong khi đó, làm việc tại doanh nghiệp tư nhân lại đối mặt với áp lực về hiệu suất, sự ổn định và chế độ đãi ngộ không phải lúc nào cũng đảm bảo.

Chính vì vậy, lựa chọn nghề nghiệp và nơi để phát triển là một bài toán không hề đơn giản. Nếu không có định hướng rõ ràng, rất dễ rơi vào trạng thái mông lung, thử nhiều hướng nhưng không đi đến đâu. Ngược lại, nếu xác định được mục tiêu từ sớm và kiên trì theo đuổi, con đường sự nghiệp sẽ rõ ràng và bền vững hơn, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống sau này.

4. Lựa chọn bạn đời

Hôn nhân là một trong những quyết định quan trọng nhất của đời người, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động đến cả gia đình và thế hệ sau.

Một mối quan hệ tốt có thể mang lại sự ổn định, hỗ trợ và phát triển lâu dài. Ngược lại, lựa chọn sai có thể kéo theo nhiều hệ lụy.

Vì vậy, khi lựa chọn bạn đời, không nên chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời. Một quyết định vội vàng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này. Đối với cha mẹ, việc xây dựng một môi trường gia đình tích cực, ứng xử đúng mực cũng chính là cách tốt nhất để truyền cho con cái quan điểm đúng đắn về hôn nhân và hạnh phúc.

Kết

Tất nhiên, nói cuộc đời chỉ có đúng 4 cơ hội để thay đổi số phận thì cũng không hoàn toàn chính xác. Mỗi người đều có nhịp đi riêng, và trên hành trình trưởng thành, vẫn sẽ có những cơ hội bất ngờ xuất hiện vào những thời điểm không ai lường trước. Có người "lỡ nhịp" ở giai đoạn này nhưng lại tìm được hướng đi ở giai đoạn khác, cũng có người đi đường vòng nhưng cuối cùng vẫn đến được nơi mình muốn.

Điều quan trọng không phải là phải nắm trúng tất cả các cột mốc, mà là giữ được sự chủ động, sẵn sàng học hỏi và không ngừng cố gắng. Bởi suy cho cùng, cơ hội không chỉ nằm ở những kỳ thi hay quyết định lớn mà còn ẩn trong chính những lựa chọn nhỏ mỗi ngày - thứ có thể âm thầm tạo nên khác biệt theo thời gian.