Một dự án nhà ở xã hội mới ở Hà Nội chốt lịch nhận hồ sơ đăng ký: Làm thế nào để mua được?

Hà Nội dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua – thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Tân Lập (xã Ô Diên) từ ngày 1/5 đến 15/5/2026. Thông tin này đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân có nhu cầu nhà ở, đặc biệt là nhóm lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, để không bỏ lỡ cơ hội, người đăng ký cần nắm rõ điều kiện, hồ sơ và các quy định mới nhất liên quan.

Theo thông tin công bố, dự án có quy mô 4.932 m², gồm 459 căn hộ trong tòa chung cư cao 21 tầng. Giá bán tạm tính khoảng 29 triệu đồng/m² (chưa bao gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì), giá thuê khoảng 430.000 đồng/m². Cơ cấu dự kiến khoảng 70% diện tích để bán, 20% cho thuê và còn lại là thuê mua. Nếu được phê duyệt chính thức, đây sẽ là một trong những dự án nhà ở xã hội có mức giá cao nhất tại Hà Nội hiện nay, tiệm cận mức hơn 29,4 triệu đồng/m² của dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề.

Ảnh vị trí và mô phỏng về dự án (Ảnh Tạp chí điện tử Thương hiệu và Công luận)

Trong bối cảnh nhu cầu lớn, người dân cần đặc biệt lưu ý các điều kiện và quy trình đăng ký.

Đăng ký nhà ở xã hội: Những điều cần biết

Theo Luật Nhà ở 2023, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nhà ở xã hội được phát triển nhằm hỗ trợ các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, công nhân, viên chức và một số nhóm đặc thù khác. Thông tin từ VnExpress, người đăng ký cần đáp ứng đồng thời ba nhóm điều kiện cơ bản: thuộc đối tượng được hưởng chính sách; đáp ứng điều kiện về nhà ở (chưa có nhà tại địa phương hoặc diện tích bình quân dưới mức quy định); và đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định từng nhóm.

Một điểm mới đáng chú ý của Luật Nhà ở 2023 là không còn yêu cầu bắt buộc phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có dự án như trước đây, tạo điều kiện rộng hơn cho người lao động ngoại tỉnh làm việc tại Hà Nội.

Ảnh minh họa

Về hồ sơ, người dân cần chuẩn bị đơn đăng ký theo mẫu, giấy xác nhận thu nhập, giấy tờ chứng minh tình trạng nhà ở, cùng các giấy tờ tùy thân như CCCD, đăng ký kết hôn (nếu có). Các chuyên gia pháp lý lưu ý, mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình chỉ được nộp hồ sơ tại một dự án trong cùng thời điểm; việc khai báo sai thông tin có thể dẫn đến bị hủy kết quả hoặc thu hồi căn hộ nếu phát hiện vi phạm.

Với người lao động thu nhập thấp, nhà ở xã hội không chỉ là một căn hộ

Nếu chỉ nhìn vào con số giá bán theo m² hay tổng số căn hộ được mở bán, rất dễ coi nhà ở xã hội đơn thuần là một sản phẩm bất động sản giá thấp hơn thị trường. Nhưng với người lao động thu nhập thấp – đặc biệt là công nhân, nhân viên dịch vụ, lao động tự do tại đô thị – đó thực sự là một bước ngoặt cuộc sống.

Nhiều năm qua, không ít gia đình sống trong những phòng trọ diện tích vài chục mét vuông, thiếu ánh sáng, thiếu không gian sinh hoạt chung. Tiền thuê nhà có thể chiếm từ 20–40% thu nhập hàng tháng, chưa kể các chi phí phát sinh. Việc tăng giá thuê, chuyển trọ đột ngột hay môi trường sống không đảm bảo khiến họ luôn ở trong trạng thái thiếu ổn định.

Ảnh minh họa

Khi được tiếp cận nhà ở xã hội, điều họ nhận được không chỉ là “một căn hộ giá hợp lý”, mà là cảm giác an cư – một nền tảng tâm lý quan trọng. Có nhà ở ổn định đồng nghĩa với việc không phải lo chuyển chỗ ở liên tục, không phải canh cánh nỗi lo tăng giá thuê. Sự ổn định đó giúp họ có thể tính toán tương lai dài hạn: tiết kiệm, đầu tư cho con cái học hành, chăm lo sức khỏe.

Ở góc độ rộng hơn, nhà ở xã hội mang lại cảm giác được tiếp cận công bằng trong một thị trường nhà ở vốn đang ngày càng vượt xa khả năng chi trả của người thu nhập thấp. Nó khẳng định rằng người lao động – dù thu nhập không cao – vẫn có cơ hội sở hữu một chỗ ở hợp pháp, văn minh và được pháp luật bảo vệ.

Vì vậy, với nhóm đối tượng này, nhà ở xã hội không chỉ là một tài sản vật chất. Đó là sự ổn định, là nền tảng để xây dựng cuộc sống gia đình bền vững, là điều kiện để “an cư” trước khi nghĩ tới “lạc nghiệp”. Và chính ở điểm này, giá trị nhân văn của chính sách nhà ở xã hội mới thực sự được thể hiện rõ.