Vụ tấn công tên lửa của Nga vào một bãi tập của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Chernihiv, được cho là đã tiêu diệt tới 200 quân, đã khơi dậy ý tưởng tạo ra cái gọi là "ô phòng không" bao phủ Ukraine bằng năng lực của phương Tây.

Gần đây, các chính trị gia , quan chức quân sự và các hãng truyền thông hàng đầu phương Tây đã đưa ra những tuyên bố về chủ đề này.

Một trong những người gần đây nhất đề cập đến chủ đề "ô phòng không" là Sean Pinner, một lính đánh thuê phương Tây nổi tiếng từng chiến đấu trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo ông, sự can thiệp như vậy được cho là sẽ bảo vệ các cơ sở quan trọng ở Ukraine, bao gồm cả các cơ sở quân sự.

Trong tình hình hiện tại, điều đáng chú ý là luồng thông tin về chủ đề này rất giống với một chiến dịch có mục tiêu nhằm chuẩn bị dư luận cho các bước đi thực tế cụ thể.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là việc tái triển khai các hệ thống, phối hợp đánh chặn, hoặc thậm chí triển khai cục bộ các hệ thống phòng không phương Tây trên biên giới với Ukraine hoặc trong lãnh thổ của nước này có thể bắt đầu mà không có quyết định phối hợp trong Liên minh Châu Âu (EU) và Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trên thực tế, Ba Lan đã công khai tuyên bố ý định bắn hạ vũ khí Nga trên không phận của các nước thứ ba, bao gồm cả Belarus. Có khả năng các quốc gia thành viên NATO khác cũng sẽ đưa ra những tuyên bố tương tự trong tương lai gần.

Trong trường hợp này, nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương tăng lên gấp bội. Và hậu quả của những hành động như vậy của phương Tây có thể trở nên không thể kiểm soát được.

Được biết, trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra, Moscow được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa bằng hệ thống Iskander tiên tiến, nhắm vào một trại huấn luyện của Quân đội Ukraine ở thị trấn Honcharivske (Goncharovsky), thuộc vùng Chernihiv.

Đoạn phim ghi lại cuộc tấn công vào trại huấn luyện ở Honcharivske đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Trong cuộc tấn công này, Nga đã sử dụng 2 quả tên lửa đạn đạo Iskander-M và số lượng không xác định UAV cảm tử Geran-2.

Cuộc tấn công mạnh mẽ và chính xác đến mức bộ chỉ huy Ukraine không thể che giấu sự việc và thừa nhận rằng, “vụ tấn công chính xác vào hầm trú ẩn không may đã gây ra thương vong cho quân nhân” và đây là "thiệt hại là không thể tránh khỏi", nhưng từ chối tiết lộ con số thương vong cụ thể.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Nga và giới truyền thông địa phương cho biết rằng, vào thời điểm đó có rất nhiều quân nhân đang tập trung ở khu vực huấn luyện và con số thiệt hại có thể lên tới 200 người.