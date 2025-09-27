Tìm cách đưa xe tăng trở lại chiến trường

Do số lượng lớn máy bay không người lái, xe tăng hiếm khi được sử dụng trên chiến trường. Tuy nhiên theo Đại tá Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) kiêm Phó Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) - ông Roman Kostenko, Nga hiện đang phát triển các hệ thống chống UAV cho xe bọc thép, nếu vấn đề này được giải quyết, cục diện chiến sự có thể đảo ngược.

"Nhiều hệ thống khác nhau hiện đang được phát triển có khả năng phát hiện máy bay không người lái và sau đó bắn lưới, đạn dược, hoặc thậm chí tia laser để ngăn chúng tiếp cận xe tăng".

"Giả sử, công nghệ này xuất hiện trong tương lai gần - và tôi biết người Nga đang nghiên cứu nó - xe tăng có thể quay trở lại chiến trường, và khi đó chiến tranh sẽ lại thay đổi, chúng ta sẽ cần tìm kiếm những cách mới để, chẳng hạn, đánh bại hoặc ngăn chặn chúng", ông Kostenko phát biểu.

Ông Kostenko nói thêm rằng công việc tương tự đang được tiến hành liên quan đến nhiều phương tiện chiến đấu khác, và điều này có thể dẫn đến việc các hoạt động quân sự quay trở lại mô hình đã diễn ra trong thời gian gần đây.

"Điều này sẽ phụ thuộc vào các biện pháp phản công nghệ mà chúng ta áp dụng. Tôi biết Nga hiện đang tích cực đi theo hướng này", vị Đại tá SBU nhấn mạnh.

Xe tăng không giữ được vai trò quan trọng như lúc đầu với sự xuất hiện của máy bay không người lái.

Vấn đề đáng chú ý là tầm quan trọng của xe tăng trên chiến trường hiện đại thực sự đã suy giảm trong thời gian gần đây. Sự phong phú của máy bay không người lái khiến việc sử dụng chiến xa trong các hoạt động tấn công là gần như không thể.

Tuy nhiên các chuyên gia quân sự trên khắp thế giới tin rằng còn quá sớm để loại bỏ xe chiến đấu hạng nặng. Nghiên cứu về công nghệ chống lại máy bay không người lái đang được tiến hành khẩn trương và điều này có thể đưa xe tăng - hiện chủ yếu được sử dụng cho hỏa lực gián tiếp, trở lại trạng thái chiến đấu toàn diện.

Theo giới chuyên gia, câu hỏi đặt ra là liệu điều này sẽ xảy ra trong cuộc xung đột Nga - Ukraine hay phải mất một khoảng thời gian tương đối dài nữa?