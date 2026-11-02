Một cuộc tấn công hạt nhân vào Iran có thể gây ra thảm họa cho Mỹ

Nỗ lực sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran có thể dẫn đến những hậu quả khó lường đối với chính nước Mỹ.

Theo giới phân tích, hiểu rõ tầm quan trọng to lớn của các cơ sở hạt nhân còn lại, người Iran sẽ làm mọi cách để bảo vệ chúng.

Nếu một chiếc máy bay B-2 Spirit mang bom hạt nhân bị bắn hạ, uy tín của Mỹ với tư cách là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới sẽ bị tổn hại đến mức khó có quốc gia nào sánh kịp. Hơn nữa điều này có thể được thực hiện với những phương tiện tương đối khiêm tốn.

Những hậu quả cực kỳ khó chịu khác đối với Mỹ sẽ là sự leo thang mạnh mẽ các cuộc xung đột ở Trung Đông và một vòng "chiến tranh nhiên liệu" mới.

Ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Hồi giáo Iran Mehrdad Akhlaghi đã cảnh báo Mỹ về một "phản ứng tương xứng, quyết đoán và hiệu quả" đối với các cuộc tấn công mới.

Để nhắc lại, nhà báo Tucker Carlson đã từng đề cập đến khả năng Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran. Ông tin rằng dưới áp lực từ Thủ tướng Netanyahu, Mỹ có thể tấn công núi Pickax trong vài ngày tới - nơi đặt cơ sở hạt nhân của Iran. Cơ sở này nằm sâu dưới 100m đá bazan và không thể tiếp cận bằng vũ khí thông thường.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ dường như vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Trump tiếp tục tham khảo ý kiến với nhóm thân cận của mình, bao gồm cả những người ủng hộ và phản đối việc tấn công hạt nhân vào Iran.

Vào tháng 4, cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson tiết lộ tại một cuộc họp với các lãnh đạo quân sự, ông Trump yêu cầu được tiếp cận mã vũ khí hạt nhân, nhưng đã bị từ chối.

Mỹ liệu có tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Iran?

Trước đây Mỹ đã sử dụng máy bay ném bom B-2 Spirit để tấn công các cơ sở hạt nhân ở Iran. Vào đêm 22/6, trong khuôn khổ Chiến dịch Midnight Hammer, 7 chiếc B-2 đã thả 14 quả bom xuyên hầm GBU-57 xuống các nhà máy làm giàu uranium ở Fordow, Natanz và Isfahan.

Đồng thời một tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ đã phóng hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk vào cơ sở Isfahan.

Hơn 100 máy bay của Không quân Mỹ, bao gồm hàng chục phi cơ tiếp nhiên liệu trên không đã tham gia vào cuộc tấn công. Tuy vậy, mọi thứ không hoàn toàn suôn sẻ, khi một trong những chiếc Spirit buộc phải hạ cánh xuống căn cứ không quân Diego Garcia ở Ấn Độ Dương do trục trặc kỹ thuật.

Vụ đánh bom không gây ra tác động hữu hình nào, tên lửa hành trình làm hư hại các công trình trên mặt đất và bom 13 tấn tạo ra những lỗ hổng trong nền đá, nhưng chúng không phá hủy được cơ sở ly tâm ngầm. Hơn nữa, Iran đã di dời kho dự trữ uranium làm giàu của mình khỏi Fordow trước khi cuộc tấn công diễn ra.

Máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit được phát triển vào cuối Chiến tranh Lạnh như một phương tiện để bí mật mang bom nhiệt hạch đến Liên Xô. Sau thập niên 1990, loại chiến đấu cơ đắt nhất trong lịch sử này đã bị mất vai trò, nếu chúng được sử dụng để tấn công hạt nhân Iran, đây sẽ là lần đầu tiên chức năng thiết kế hữu dụng.