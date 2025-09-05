Một công trình trên biên giới Việt Nam - Campuchia ghi nhận số liệu 600 triệu USD

Mới đây, trong bài phỏng vấn trên VOV, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cho biết Mộc Bài là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam, mỗi ngày có 700-800 lượt phương tiện qua lại, cao điểm tới 1.000 lượt; hành khách 5.000-6.000 lượt/ngày, có lúc vượt 8.000 lượt.

Ông dẫn số liệu báo cáo của hải quan Mộc Bài: Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 600 triệu USD.

Sắp tới, khi hoàn thành cao tốc TP HCM – Mộc Bài, Mộc Bài sẽ được hưởng lợi. Theo ông Nguyễn Văn Thông, cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, giảm tải cho Quốc lộ 22 vốn đã quá tải. Thiết kế 4 làn, tốc độ 120 km/h, đây là tuyến huyết mạch nối trực tiếp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Campuchia và ASEAN.

“Chúng tôi kỳ vọng cao tốc sẽ biến Mộc Bài thành “điểm hẹn logistics quốc tế”, thu hút tập đoàn đa quốc gia mở nhà máy, trung tâm phân phối; thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ; và tạo thêm hàng ngàn việc làm chất lượng cao cho lao động địa phương trong thời gian tới”, ông nói.

Hồi tháng 7, Tây Ninh đã có tờ trình, đang chờ trung ương thẩm định đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Trong đó, Tây Ninh đề xuất ban hành danh mục ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược nổi bật như trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu, trung tâm logistics, cảng cạn, khách sạn, khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí tổng hợp có sân golf, casino…

Cùng đó là đề xuất khách tham quan du lịch trong nước theo đoàn do công ty lữ hành tổ chức và khách du lịch ngoài nước khi vào khu trung tâm thương mại, du lịch trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được phép mua hàng hóa mang về nội địa và được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt nếu tổng giá trị hàng hóa không quá 13 triệu đồng/người/ngày. Và một số đề xuất khác.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cách TP HCM khoảng 70km, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 170km, nằm trên trục đường Xuyên Á và là cửa ngõ đường bộ lớn nhất phía Nam kết nối Việt Nam với Campuchia. Trung bình mỗi năm có trên 2 triệu lượt người qua lại cửa khẩu này.

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được thành lập theo quyết định của Chính phủ từ năm 1998, với diện tích 21.284ha. Hiện tỷ lệ diện tích đất được đưa vào khai thác, sử dụng đạt 15%.