Ngày 3 tháng 3 năm 1876 bắt đầu như một buổi sáng mát mẻ và trong xanh tại hạt Bath, bang Kentucky. Thế rồi, một trong những sự kiện kỳ lạ nhất lịch sử đã diễn ra: Trận mưa thịt Kentucky. Ngay trước buổi trưa, những mẩu thịt bắt đầu rơi xuống từ bầu trời. Trận mưa đẫm máu này chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng nó đã để lại một khu vực rộng lớn bị vấy bẩn bởi loại thịt bí ẩn.

Ngay sau đó, các chuyên gia từ khắp nơi trên đất nước đã đưa ra nhiều giả thuyết. Một số cho rằng đó là trứng ếch bị gió cuốn đi, số khác lại tin rằng đây là một điềm báo từ Chúa. Ngày nay, các nhà khoa học đồng ý rằng trận mưa thịt Kentucky rất có thể do một đàn kền kền nôn ra bữa ăn gần đó của chúng, nhưng chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết chắc điều gì thực sự đã khiến thịt rơi xuống trang trại hẻo lánh vào ngày tháng 3 của 150 năm trước.

Trận mưa thịt Kentucky khi những miếng thịt rơi từ trên cao

Vào sáng ngày 3 tháng 3 năm 1876, bà Rebecca Crouch đang nấu xà phòng bên ngoài nhà ở hạt Bath, Kentucky, cách Lexington khoảng 50 dặm về phía đông. Như bà đã kể với phóng viên tờ New York Herald vài tuần sau đó:

"Vào sáng thứ Sáu, ngày 3 tháng 3, trong khoảng từ 11 đến 12 giờ, tôi đang ở ngoài sân. Bầu trời trong xanh và mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Có một làn gió nhẹ thổi từ hướng tây. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, trận mưa đã bắt đầu ngay trong hoàn cảnh đó.

Đó không phải là một trận mưa bình thường. Những miếng thịt tươi, đẫm máu đang rơi xuống từ trên trời. Đứa cháu trai của tôi đang ở trong sân cùng bà đã hét lên rằng: "Bà ơi, tuyết đang rơi này!".

Sau đó tôi đi quanh và thấy một miếng thịt lớn rơi xuống đất ngay phía sau mình với một tiếng động lách tách khi va chạm. Hầu hết các mảnh thịt đều có kích thước bằng những bông tuyết lớn, nhưng cũng có những mảnh to hơn nhiều. Miếng lớn nhất mà tôi nhìn thấy dài bằng bàn tay và rộng khoảng nửa inch (khoảng 1.27 cm). Nó trông có vẻ nhiều sụn, như thể bị xé ra từ cổ họng của một con vật nào đó".

Trận mưa thịt kết thúc nhanh chóng như khi nó bắt đầu. Trong chưa đầy hai phút, sân nhà bà Crouch đã biến thành một cảnh tượng trong phim kinh dị. Những mẩu thịt trải dài trên một diện tích bằng một sân bóng đá. Khi chồng bà về nhà, bà Crouch cho biết ông đã ra ngoài nhặt rất nhiều mảnh thịt, và bà nghe nói rằng trước đó lũ côn trùng, gà, mèo và chó đã ăn chúng một cách thoải mái và có vẻ rất thích. Vậy chính xác nó là cái gì? Đây chính là bí ẩn mà cộng đồng đang khao khát giải mã.

Một mẫu vật chất rơi từ trên trời xuống trong trận mưa thịt ở Kentucky hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng ở Đại học Transylvania.

Điều tra hiện tượng thời tiết kinh dị

Tin tức về vụ việc tại trang trại nhà Crouch nhanh chóng lan rộng khắp vùng nông thôn Kentucky, bạn bè và hàng xóm đã đổ xô đến để tận mắt chứng kiến.

Một người đàn ông địa phương tên là B. F. Ellington lập tức khẳng định đó là thịt gấu. "Tôi biết mỡ gấu khi nhìn thấy nó" , ông nói với phóng viên tờ New York Herald, "và đó chính là loại chất lỏng chảy ra từ miếng thịt ở chỗ ông Allen và dính đầy tay tôi khi tôi kiểm tra. Tôi cũng đã ngửi thấy nó, và tôi biết mùi đó rõ như biết mùi rượu vậy. Các quý ông ạ, chắc chắn đó là thịt gấu, nếu không thì tôi không phải là Benjamin Franklin Ellington".

Người đồ tể L. C. Frisbe cũng đã kiểm tra chất lạ này, thậm chí còn nhai thử một ít trước khi nhanh chóng nhổ ra: "Tôi đã xử lý đủ loại thịt, ông nói, và tôi chưa bao giờ nếm thử thứ gì giống hệt như thế này trước đây. Tôi không thể khẳng định chắc chắn hương vị đó giống cá, thịt hay gia cầm. Nó trông giống thịt cừu hơn bất cứ thứ gì khác mà tôi có thể so sánh".

Sự kiện bí ẩn đã khiến cả nước Mỹ bấy giờ tò mò

Nhiều người chứng kiến đồng tình rằng đó là thịt cừu hoặc có lẽ là thịt nai, nhưng không ai có thể thống nhất được chính xác thứ gì đã rơi xuống từ bầu trời. Vì vậy, các quan chức đã đóng chai các mẫu thịt và gửi chúng cho các nhà khoa học trên khắp đất nước để lấy ý kiến.

Điều gì đã gây ra trận mưa thịt Kentucky?

Giả thuyết của các chuyên gia cũng đa dạng như người dân địa phương. Vào tháng 7 năm 1876, tờ Scientific American đã đăng ý kiến của nhà khoa học Leopold Brandeis, người cho rằng thịt thực chất là một chất gọi là Nostoc, một loại vi khuẩn lam dạng thạch. Brandeis lưu ý rằng các bào tử Nostoc có thể bị gió thổi đi khắp nơi và đi một quãng đường dài. Bất cứ nơi nào chúng rơi xuống và gặp môi trường thuận lợi như ẩm ướt hoặc mưa gần đây, chúng sẽ phát triển rất nhanh và bao phủ một vùng đất rộng lớn chỉ trong vài giờ.

Một tuần sau vụ việc, tờ The New York Times đã đăng một giả thuyết châm biếm: Kết luận hiển nhiên nhất là trận mưa thịt Kentucky thực chất là một trận mưa thiên thạch. Theo lý thuyết hiện nay của các nhà thiên văn học, một vành đai khổng lồ gồm các viên đá thiên thạch liên tục quay quanh Mặt trời, và khi Trái đất tiếp xúc với vành đai này, nó sẽ bị ném đá dữ dội. Tương tự như vậy, chúng ta có thể giả định rằng có một vành đai thịt nai, thịt cừu và các loại thịt khác quay quanh Mặt trời, được chia thành các mảnh nhỏ và rơi xuống Trái đất bất cứ khi nào hành tinh của chúng ta đi ngang qua con đường của chúng.

Tuy nhiên, giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất trong giới khoa học chính là điều mà người dân hạt Bath đã gợi ý từ đầu: Trận mưa thịt Kentucky là tác phẩm của những đàn chim bay qua. Tiến sĩ A. Mead Edwards, chủ tịch Hiệp hội Khoa học Newark, đã viết thư cho biên tập viên của Scientific American rằng: Giả thuyết được ưa chuộng nhất tại địa phương là nó bắt nguồn từ một đàn kền kền, theo thói quen của chúng, khi thấy một con trong đàn nôn ra thì những con khác cũng ngay lập tức làm theo.

GIả thuyết được tin nhiều nhất là do đàn chim

Tiến sĩ L. D. Kastenbine, giáo sư hóa học tại Cao đẳng Dược Louisville, cũng đồng tình. Trong một bài báo xuất bản trên tờ Louisville Medical News năm 1876, ông viết: Lý thuyết hợp lý duy nhất giải thích cho trận mưa bất thường này theo tôi là sự nôn mửa của một số con kền kền đang bay qua khu vực đó, và từ độ cao khổng lồ của chúng, các mẩu thịt đã bị gió thổi tán loạn trên mặt đất.

Bất kể nguyên nhân thực sự là gì, vụ việc này đã đi vào lịch sử như một trong những sự kiện kỳ lạ và khó giải thích nhất thế giới. Ngày nay, một mẫu vật của loại thịt bí ẩn vẫn còn tồn tại. Nó được đặt trong một lọ thủy tinh chứa cồn tại Bảo tàng Khoa học và Y tế Monroe Moosnick thuộc Đại học Transylvania ở Lexington, Kentucky, là bằng chứng cuối cùng về trận bão đã biến buổi sáng tháng 3 bình thường của bà Crouch thành ngày kỳ lạ nhất trong đời.

Nguồn: All That's Interesting