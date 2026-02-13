Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ chia tay với năm Ất Tỵ và bước sang tháng 1 âm lịch năm Bính Ngọ. Tháng 1 âm (còn gọi là tháng Giêng) Năm Bính Ngọ sẽ bắt đầu từ ngày 17/02/2026 Dương lịch, và từ ngày này, vận trình của các con giáp có sự chuyển mình mạnh mẽ. Đây là thời điểm "Mộc - Hỏa tương sinh", tạo ra nguồn năng lượng bùng nổ cho khởi đầu mới.

Tử vi học có nói, dưới đây là 4 con giáp may mắn bậc nhất và chiến lược tối ưu tài lộc ngay từ đầu năm mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Dần: "Tam Hợp Cục" – Khai Xuân Đại Phát

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp dẫn đầu vận đỏ trong tháng Giêng nhờ cục diện Tam Hợp (Dần - Ngọ) và đây cũng chính là tháng bản mệnh của bạn. Nếu biết tận dụng những lợi thế của bản thân, tuổi Dần sẽ gặt hái vô số lộc lá để bắt đầu một năm mới với nhiều thành công.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Bản mệnh sẽ đón nhận luồng cát khí cực vượng, tiền bạc đổ về từ các dự án kinh doanh mới hoặc các khoản đầu tư "xông đất" đầu năm. Uy tín cá nhân tăng cao giúp bạn nhận được những hợp đồng béo bở ngay sau kỳ nghỉ Tết.

- Chiến lược tối ưu:

+ Hành động: Tuổi Dần hãy quyết liệt triển khai các kế hoạch đã ấp ủ từ năm cũ. Đừng ngần ngại dẫn đầu các xu hướng mới.

+ Giờ tốt: Con giáp này có thể cân nhắc việc chọn giờ Ngọ (11h - 13h) để khai trương hoặc ký kết hợp đồng đầu năm.

2. Con giáp tuổi Ngọ: "Tự Hình Hóa Cát" – Hào Quang Rực Rỡ

Theo tử vi học, dù là năm tuổi, nhưng trong tháng Dần (Tam Hợp), tuổi Ngọ sẽ là con giáp biết biến áp lực thành động lực để kiếm tiền mạnh mẽ và trở nên giàu có, sung túc.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Bạn trở thành tâm điểm thu hút tài lộc. Tiền bạc đến từ sự sáng tạo và khả năng lãnh đạo thiên bẩm. Các nguồn thu phụ (Thiên Tài) rất vượng, có thể đến từ quà tặng, trúng thưởng hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư ngắn hạn.

- Chiến lược tối ưu:

+ Hành động: Tuổi Ngọ hãy giữ tâm thế điềm tĩnh, tránh bốc đồng. Hãy dùng sự thông minh để quản lý dòng tiền thay vì cảm xúc.

+ Công cụ: Con giáp này hãy luôn cập nhật các chỉ số thị trường tại các nguồn uy tín để đưa ra quyết định đầu tư "xông đất" chính xác nhất.

3. Con giáp tuổi Tuất: "Phú Quý Tự Lai" – Tài Sản Đầy Kho

Theo tử vi, nằm trong bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất), tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp đón nhận tháng 1 âm lịch với sự ổn định và tăng trưởng vượt bậc, giúp gia tăng tài sản của họ một cách bền vững ngay đầu năm mới.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Vận trình tài chính mang tính bền vững. Con giáp bản mệnh dễ gặp may mắn trong các lĩnh vực liên quan đến bất động sản hoặc tài chính dài hạn. Quý nhân (thường là người lớn tuổi hoặc cấp trên) sẽ mang lại cho bạn những cơ hội kiếm tiền vàng ngay từ đầu xuân.

- Chiến lược tối ưu:

+ Hành động: Tuổi Tuất hãy tích cực kết nối lại với các đối tác cũ trong các buổi gặp mặt đầu năm. Sự chân thành của bạn chính là "nam châm" hút lộc.

+ Quản lý: Tham khảo thêm các chiến lược tích lũy tài sản để bảo toàn nguồn vốn lớn.

4. Con giáp tuổi Mùi: "Lục Hợp Quý Nhân" – Vạn Sự Như Ý

Theo tử vi học, mối quan hệ Lục Hợp (Ngọ - Mùi) giúp tuổi Mùi trở thành con giáp hưởng lợi từ sự tương sinh của tháng Dần, làm gì cũng có người nâng đỡ, vô cùng may mắn, thuận lợi.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Bản mệnh gặp may mắn "nhàn hạ" nhất. Tiền bạc tìm đến qua những lời giới thiệu đối tác hoặc những cơ hội làm ăn bất ngờ từ người thân. Công việc kinh doanh đầu năm thuận buồm xuôi gió, khách hàng tự tìm đến cửa mà không cần quảng bá quá nhiều.

- Chiến lược tối ưu:

+ Hành động: Tuổi Mùi đừng từ chối các buổi hội họp đầu xuân, vì lộc lá của bạn nằm ở các mối quan hệ xã giao.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục màu vàng hoặc đỏ để kích hoạt tối đa năng lượng Hỏa sinh Thổ, giúp tiền bạc lưu lại lâu hơn.

* Lời khuyên chung: Để khởi đầu năm mới hanh thông, bạn nên chú ý chọn ngày tốt xuất hành và người xông đất hợp tuổi. Và điều quan trọng nhất để có được thành công là hãy luôn bắt đầu bằng tâm thế vui vẻ, tự tin và tích cực nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.