Trong ngày thứ Bảy, 14/02/2026 (tức ngày 27/12 âm lịch), còn gọi là ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, cục diện địa chi rơi vào thế "Tương Xung" (Sửu - Mùi) nhưng lại là cơ hội "vàng" để mở kho tài lộc cho những con giáp có khả năng hóa giải và hấp thụ năng lượng Thổ cực vượng của ngày.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong ngày và chiến lược để có "túi tiền rủng rỉnh" ngay sát Tết mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Ngọ (Lục Hợp: Ngọ - Mùi)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp "quán quân" lộc lá nhất trong ngày hôm nay, 14/2 nhờ mối quan hệ Lục Hợp, giúp bạn biến áp lực cuối năm thành tiền bạc thực tế. Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm Bính Ngọ, con giáp tuổi Ngọ hãy tận dụng cơ hội này để chốt các thương vụ cuối năm, gặt hái thành công để rủng rỉnh túi tiền tiêu Tết nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Bản mệnh đón nhận luồng cát khí dồi dào, đặc biệt là các khoản Thiên tài (lộc bất ngờ). Có thể bạn sẽ nhận được tiền thưởng cuối năm muộn, quà tặng giá trị hoặc lợi nhuận đột biến từ các khoản đầu tư tay trái. Khả năng ngoại giao tuyệt vời của tuổi Ngọ giúp con giáp này chốt được những thỏa thuận béo bở ngay trên bàn tiệc tất niên.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Ngọ hãy quyết liệt tất toán các dự án còn dang dở. Khung giờ hoàng đạo 11h - 13h (giờ Ngọ) là thời điểm đại cát để ký kết hoặc nhận tiền.

+ Mẹo phong thủy: Tuổi Ngọ có thể cân nhắc việc sử dụng phụ kiện màu đỏ hoặc tím để kích hoạt vòng lặp "Hỏa sinh Thổ", giúp tài lộc được bền vững hơn.

2. Con giáp tuổi Mão (Tam Hợp: Hợi - Mão - Mùi)

Theo tử vi học, do nằm trong bộ Tam Hợp nên tuổi Mão cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, sự khéo léo sẽ mang lại cho họ nguồn thu nhập ổn định, giúp họ đón Tết trong sự dư dả, sung túc.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Thần Tài ưu ái giúp con giáp bản mệnh này đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc từ công việc chính. Sự chăm chỉ suốt năm qua của tuổi Mão sẽ được đền đáp bằng những khoản thưởng xứng đáng. Bạn cũng có duyên thu hồi được các khoản nợ cũ hoặc nhận được sự hỗ trợ tài chính từ người thân để mua sắm Tết đấy. Tóm lại, tuổi Mão sẽ gặp may trên nhiều phương diện tài chính nên túi tiền tha hồ rủng rỉnh.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Giao thiệp: Tuổi Mão hãy chủ động kết nối với những đối tác hoặc bạn bè cũ. Một lời gợi ý từ quý nhân có thể mang lại thông tin đầu tư tích cực cho năm mới Bính Ngọ 2026.

+ Màu sắc: Con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục màu xanh lá cây để "Mộc chế Thổ", giúp tâm trí sáng suốt và quản lý chi tiêu hiệu quả, từ đó tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

3. Con giáp tuổi Hợi (Tam Hợp: Hợi - Mão - Mùi)

Cũng cùng thuộc bộ Tam Hợp nên tuổi Hợi sẽ là con giáp đón nhận ngày Kỷ Mùi với tâm thế thư thái, "ngồi mát ăn bát vàng" ngay trước thềm năm mới. Không cần quá tất bật, tuổi Hợi cũng sẽ có một ngày mới hanh thông với nhiều lộc lá, giúp họ đón một cái Tết trong sự ấm no, đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Bản mệnh gặp may mắn về các khoản thu nhập phụ. Sự thông minh, linh hoạt giúp con giáp tuổi Hợi nhận ra những cơ hội kiếm tiền nhỏ nhưng đều đặn. Đây là ngày bạn cảm thấy dư dả để mua sắm những món đồ giá trị cho bản thân và gia đình mà không cần quá lo lắng về ngân sách.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Kế hoạch: Tuổi Hợi hãy dành thời gian rà soát lại sổ sách tài chính cũng như các kế hoạch chi tiêu, đầu tư để chuẩn bị ngân sách và kế sách cho một năm mới Bính Ngọ đầy thành công nhé.

+ Giờ tốt: Tuổi Hợi có thể cân nhắc việc thực hiện các giao dịch quan trọng vào giờ Thân (15h - 17h) để tận dụng năng lượng Kim tương trợ cho tài lộc của hành Thủy.

* Lời khuyên chung: Ngày Kỷ Mùi mang nạp âm Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời). Lửa này sưởi ấm cho đất Sửu - Mùi, rất tốt cho sự sinh sôi. Hãy giữ tâm thế bao dung, tránh tranh cãi để bảo toàn lộc khí cuối năm. Và dù bạn có là con giáp nào thì cũng xin chúc bạn một ngày cuối năm luôn bình an, may mắn, đủ đầy và thịnh vượng nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.