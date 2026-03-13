Một chuyến bay có thể đắt gấp 5 lần: Chuyện gì đang xảy ra với giá vé máy bay?

Hiện tượng này không phải là một trường hợp cá biệt. Nó phản ánh một thực tế: ngành hàng không thế giới đang bước vào giai đoạn biến động mới, khi nhiều yếu tố cùng lúc tác động tới giá vé. Theo báo cáo của The Guardian, giá vé hạng thương gia trên tuyến Sydney - London của hãng Cathay Pacific từng được ghi nhận lên tới 20.000 bảng Anh (khoảng hơn 25.000 USD, tương đương khoảng 700 triệu VNĐ) trong giai đoạn các tuyến bay qua Trung Đông bị gián đoạn. Mức giá này cao hơn nhiều lần so với mức bình thường của tuyến bay dài giữa châu Âu và Australia.

Giá nhiên liệu tăng - yếu tố đầu tiên khiến vé máy bay đắt đỏ

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh.

Theo hãng tin Reuters, một số hãng bay lớn đã phải điều chỉnh lịch khai thác do chi phí nhiên liệu tăng. Chẳng hạn Air New Zealand cho biết sẽ cắt giảm khoảng 5% chuyến bay trong vài tháng tới, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn hành khách.

Khi chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không thường phải lựa chọn giữa hai phương án tăng giá vé hoặc giảm số chuyến bay. Trong nhiều trường hợp, họ buộc phải làm cả hai. Điều này đặc biệt ảnh hưởng tới các chuyến bay đường dài, vốn tiêu thụ nhiên liệu nhiều nhất.

Không phận và đường bay bị thay đổi

Một yếu tố khác ít được du khách chú ý là sự thay đổi đường bay quốc tế.

Một số khu vực trên thế giới hiện đang có những bất ổn khiến máy bay không thể bay qua một số hành lang hàng không như trước đây. Khi đó, máy bay phải bay vòng xa hơn. Điều này kéo theo thời gian bay dài hơn, chi phí nhiên liệu cao hơn, số lượng chuyến bay giảm.

Theo Guardian, trong bối cảnh các tuyến bay qua Trung Đông bị gián đoạn, giá vé một số hành trình dài như Sydney - London đã tăng vọt. Khi đường bay bị kéo dài hàng nghìn kilomet, chi phí vận hành của mỗi chuyến bay tăng đáng kể.

Sân bay quá tải và đình công

Không chỉ chi phí vận hành tăng, tình trạng đình công và quá tải tại các sân bay lớn cũng góp phần khiến giá vé biến động.

Trong năm qua, nhiều sân bay tại châu Âu đã chứng kiến các cuộc đình công của nhân viên hàng không và kiểm soát không lưu. Điều này khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy hoặc thay đổi lịch.

Khi số chuyến bay giảm, nhưng nhu cầu du lịch vẫn cao, giá vé tự nhiên sẽ tăng lên.

Đây là quy luật rất quen thuộc của thị trường hàng không: cung giảm - cầu giữ nguyên - giá tăng.

Nhu cầu du lịch toàn cầu vẫn rất lớn

Điều đáng chú ý là nhu cầu du lịch quốc tế sau đại dịch vẫn đang ở mức rất cao.

Theo nhiều tổ chức du lịch quốc tế, lượng hành khách quốc tế đã gần trở lại mức trước năm 2020. Nhiều sân bay lớn đang phải xử lý lượng khách kỷ lục trong mùa cao điểm.

Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị, giá vé tăng nhưng nhu cầu bay vẫn rất lớn. Điều này phản ánh một thực tế đối với nhiều người, du lịch đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hiện đại, chứ không còn chỉ là một thú vui xa xỉ.

Vì sao vé hạng thương gia tăng mạnh nhất?

Một xu hướng khác trong ngành hàng không là giá vé hạng thương gia tăng nhanh hơn vé phổ thông.

Sau đại dịch, nhiều hãng bay đã giảm số ghế hạng phổ thông giá rẻ và tăng ghế cao cấp để tối ưu doanh thu. Các doanh nhân và khách du lịch cao cấp sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho ghế rộng, dịch vụ tốt và chuyến bay thoải mái.

Điều này khiến giá vé hạng thương gia đôi khi tăng rất mạnh, đặc biệt trên các tuyến bay dài như châu Âu - Australia hay Mỹ - châu Á.

Du khách cần chuẩn bị gì?

Trong bối cảnh giá vé máy bay biến động, các chuyên gia du lịch khuyến cáo du khách nên đặt vé sớm hơn bình thường, linh hoạt ngày bay, đồng thời so sánh nhiều hãng bay khác nhau để có được lựa chọn phù hợp nhất.

Ngoài ra, những chuyến bay nối chuyến đôi khi có thể rẻ hơn đáng kể so với chuyến bay thẳng. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng giá vé máy bay khó có thể quay trở lại mức rẻ như trước đây trong thời gian ngắn.

Ngành hàng không toàn cầu đang bước vào một giai đoạn mới, nơi chi phí vận hành cao hơn, nhưng nhu cầu du lịch vẫn tiếp tục tăng. Và trong bối cảnh đó, việc săn được một tấm vé máy bay giá tốt có thể sẽ trở thành một kỹ năng quan trọng đối với những người yêu du lịch.



