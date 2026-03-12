Dầu Nga 'không còn một giọt để mua', 30 triệu thùng đang đứng im bất ngờ đi thẳng đến một nước châu Á

Trong vòng chưa đầy 1 tuần sau khi Mỹ cấp phép tạm thời cho New Delhi mua dầu Nga đang mắc kẹt ngoài biển, các công ty Ấn Độ đã nhanh chóng gom gần như toàn bộ lượng dầu Nga còn lại trên thị trường giao ngay.

Theo các nguồn thạo tin, tổng khối lượng dầu được mua lên tới khoảng 30 triệu thùng, tương đương gần bằng lượng dầu Nga mà Ấn Độ nhập khẩu trong cả tháng 2.

Số dầu này phần lớn đã được bơm lên tàu từ trước nhưng chưa tìm được người mua. Nhiều tàu chở dầu trong số đó đã phải neo đậu quanh các vùng biển châu Á trong nhiều tháng qua, trở thành kho chứa nổi sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến dòng chảy thương mại dầu Nga bị xáo trộn và Ấn Độ trước đó giảm mạnh nhập khẩu.

Đợt “quét hàng” của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu toàn cầu rung chuyển vì xung đột tại Trung Đông. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã khiến nguồn cung dầu từ khu vực Vùng Vịnh bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tàu chở dầu từ Saudi Arabia và Iraq gần như không thể rời khỏi Vịnh Ba Tư trong hơn 1 tuần qua sau khi Iran bắt đầu tấn công tàu thuyền qua lại tại eo biển Hormuz để đáp trả.

Trước nguy cơ nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị cắt đứt, các công ty năng lượng Ấn Độ đã tranh thủ cơ hội tích trữ thêm dầu. Nhiều giao dịch được thực hiện với mức giá cao hơn 2-8 USD mỗi thùng so với giá dầu thô Brent, cho thấy nhu cầu đang tăng mạnh.

Giá dầu Brent đã vượt mốc 85 USD/thùng kể từ cuối tuần trước và thậm chí có lúc tiệm cận 120 USD vào sáng thứ Hai trước khi hạ nhiệt trở lại.

Trước khi chiến sự Trung Đông bùng phát, dầu Nga tại thị trường châu Á thường được bán với mức chiết khấu hơn 10 USD/thùng so với Brent, đã bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng của người mua. Trong suốt phần lớn năm ngoái, giá Brent dao động chủ yếu trong khoảng 60-70 USD/thùng, khiến dầu Nga trở thành nguồn cung hấp dẫn đối với nhiều nhà máy lọc dầu châu Á.

2 doanh nghiệp lớn của Ấn Độ là Indian Oil Corp và Reliance Industries được cho là đã mua khoảng 10 triệu thùng mỗi bên trong những ngày gần đây. Những giao dịch này diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ cấp phép tạm thời cho phép các công ty Ấn Độ mua dầu Nga đã được xếp lên tàu trước ngày 5/3, miễn là được vận chuyển đến Ấn Độ.

Giấy phép đặc biệt này được thiết kế nhằm giải phóng lượng dầu Nga đang mắc kẹt trên biển, đồng thời giúp giảm áp lực lên thị trường dầu toàn cầu đang căng thẳng vì chiến sự. Tuy nhiên, theo các quan chức phương Tây, tác động tài chính đối với Nga được cho là hạn chế.

Ủy viên Kinh tế châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết sau cuộc họp với các bộ trưởng tài chính G7 rằng Washington đã nhấn mạnh giấy phép dành cho Ấn Độ chỉ mang tính tạm thời và phạm vi rất hạn chế. Ông nói các nước phương Tây “không kỳ vọng biện pháp này sẽ tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với doanh thu dầu mỏ của Nga”.

