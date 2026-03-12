Nga đón tin vui từ nước đồng minh của Mỹ sau gần 4 năm

Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Nhật Bản đã bắt đầu đàm phán với tập đoàn nhôm Rusal (Nga) trong bối cảnh gián đoạn từ cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung.

Mặc dù nhôm của Rusal không thuộc diện trừng phạt của phương Tây, nhưng các công ty Nhật Bản đã tự nguyện ngừng mua hàng vào năm 2022 sau khi xung đột Ukraine nổ ra. Để thay thế, họ ký hợp đồng với các nhà sản xuất vùng Vịnh.

Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán mua hợp kim đúc nguyên liệu thô, được sử dụng trong các bộ phận ô tô như bánh xe, thân động cơ và đầu xi-lanh, đã diễn ra được khoảng 1 tuần nay và một số thỏa thuận có thể sớm được hoàn tất.

Trong 4 năm qua, Rusal đã chuyển trọng tâm sang châu Á khi các khách hàng châu Âu, vốn từng chiếm khoảng một nửa nhu cầu của công ty, giảm lượng mua. Hạn ngạch nhập khẩu nhôm Nga của EU, được áp dụng từ năm 2025, càng làm giảm doanh số bán hàng của công ty sang khối. Hàn Quốc là một trong những điểm đến tiêu thụ nhôm Nga, với sản lượng hàng năm ước tính đạt gần 500.000 tấn.

Ngoài Nhật Bản, một số nhà sản xuất phụ tùng ô tô Hàn Quốc cũng được cho là đang đàm phán với Rusal. Diễn biến này phản ánh tác động sâu rộng của sự gián đoạn ở vùng Vịnh đối với thị trường hàng hóa, khi khu vực này chiếm khoảng 10% sản lượng nhôm toàn cầu. Các nhà sản xuất Nhật Bản được cho là đang tìm kiếm các hợp đồng dài hạn với công ty Nga để đảm bảo nguồn cung khẩn cấp.

Xung đột ở Trung Đông, bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2, đã làm gián đoạn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz. Công ty nhôm Aluminium Bahrain đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng, còn Emirates Global Aluminium cũng hoãn một số chuyến hàng. Cả 2 đều là những nhà xuất khẩu nhôm lớn sang Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một số nhà cung cấp cho Nhật Bản đã tạm ngừng vận chuyển hàng để bán với giá cao hơn. Tuần trước, Rio Tinto đã tạm dừng đàm phán với khách hàng Nhật Bản về nguồn cung nhôm nguyên chất quý 2 và rút lại yêu cầu khách trả thêm 250 USD mỗi tấn.

Giá nhôm đã đạt mức cao nhất trong gần 4 năm vào tháng 3, với hợp đồng tương lai 3 tháng trên sàn LME giao dịch quanh mức 3.426 USD/tấn vào 11/4 do lo ngại về nguồn cung liên quan đến xung đột ở Trung Đông.

Theo Business Times﻿