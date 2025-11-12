Một chiếc xe điện hybrid của Trung Quốc vừa lập kỷ lục thế giới

Tập đoàn ôtô Trung Quốc FAW đã lập kỷ lục thế giới mới khi mẫu SUV hybrid cắm điện Hongqi HS6 hoàn thành hành trình 2.325 km chỉ với một lần đổ đầy bình và sạc mà không cần tiếp nhiên liệu, lập Kỷ lục Guinness thế giới về độ bền và hiệu suất.

Hành trình lập kỷ lục bắt đầu vào ngày 30/10/2025 tại Shangri-La và kết thúc tại Quảng Châu vào ngày 3/11, đi qua các thành phố lớn như Côn Minh, Bách Sắc và Ngô Châu.

Thành tích này khẳng định tiến bộ kỹ thuật và cam kết của Hongqi trong việc chế tạo những chiếc xe hybrid bền vững, tầm xa cho thị trường toàn cầu. Vượt qua kỷ lục trước đó của Chery Fulwin T10, Hongqi HS6 đã nâng tầm hiệu suất của dòng SUV hybrid cắm sạc.

HS6 PHEV kết hợp động cơ tăng áp 1,5 lít với một động cơ điện, cho tổng công suất lên đến 495 mã lực ở phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Phiên bản hai bánh này sản sinh công suất 225 mã lực, tốc độ tối đa 205km/giờ. Riêng động cơ xăng tạo ra 148 mã lực và mô-men xoắn 166 lb-ft, hoạt động ở hiệu suất nhiệt 45,21%.

Bên trong, chiếc SUV này sở hữu thiết kế màn hình kép, kết hợp màn hình điều khiển trung tâm với màn hình giải trí dành cho tài xế phụ, cùng với cụm đồng hồ kỹ thuật số và vô lăng đa chức năng. Thiết kế nội thất này củng cố vị thế của Hongqi trong phân khúc cao cấp, kết hợp hài hòa giữa công nghệ và sự tiện nghi.

Hongqi dự kiến ra mắt phiên bản HS6 PHEV tại Trung Quốc vào ngày 15/11, với mục tiêu mở rộng sang thị trường châu Âu và Trung Đông. Thương hiệu này đặt mục tiêu định vị mẫu xe này như một đối thủ cạnh tranh trong phân khúc SUV hybrid hạng sang, phản ánh tham vọng ngày càng lớn của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trong việc thách thức các đối thủ toàn cầu về cả thiết kế lẫn đổi mới.

Tập đoàn ôtô Trung Quốc FAW, công ty mẹ của Hongqi, cũng đã công bố việc đầu tư vào công ty hỗ trợ lái xe Zhuoyu của Trung Quốc như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm phát triển công nghệ di động thông minh và lái xe tự động.

Kỷ lục Guinness không chỉ chứng minh độ tin cậy về mặt kỹ thuật của HS6 mà còn cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.