Ngày 23/11, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại biện lâm thời của Estonia tại Liên bang Nga, ông Marek Uhtegi.

Đại biện lâm thời của Estonia tại Liên bang Nga Marek Uhtegi (phải) được nhìn thấy rời khỏi Bộ Ngoại giao Nga, ngày 23/11/2026.

Ngày 15/11, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna đã công bố kế hoạch đóng toàn bộ 5 cửa khẩu đường bộ với Nga từ ngày 1/12, sau khi nước này cáo buộc cơ quan an ninh Nga đứng sau âm mưu phóng hỏa nhằm vào doanh nghiệp quốc phòng địa phương.

Ngày 20/11, Chính phủ Estonia đã chính thức xác nhận kế hoạch này trong ít nhất 6 tháng, vì lý do an ninh.

Ngày 23/11, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại biện lâm thời của Estonia tại Liên bang Nga, ông Marek Uhtegi, để làm rõ kế hoạch của Estonia đóng cửa biên giới sắp xảy ra, đồng thời gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới nhà ngoại giao này.

"Nhà ngoại giao Estonia đã được thông báo, những cáo buộc vội vàng và thiếu bất kỳ bằng chứng nào, một lần nữa cho thấy bản chất bài Nga cực đoan của chính quyền Estonia", Bộ Ngoại giao cho biết trong thông báo.

Bộ này nhận định, Estonia dường như chưa "suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả của động thái này".

Hơn nữa, việc đóng cửa biên giới chắc chắn sẽ "gây thêm một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Estonia, và sẽ phản tác dụng đối với cả nước này lẫn các đồng minh trong EU và NATO".

Nhà ngoại giao Estonia không đưa ra bất kỳ bình luận nào cho giới báo chí tập trung trước cổng Bộ Ngoại giao Nga, sau khi ông được nhìn thấy đến đây.

Theo Ngoại trưởng Tsahkna, kế hoạch đóng cửa các cửa khẩu biên giới giữa Nga và Estonia nhằm gửi “thông điệp rõ ràng tới Điện Kremlin”, “làm giảm khả năng Nga tiến hành các hoạt động thù địch chống lại Estonia và giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt”.

Đáp lại những phát ngôn của nhà ngoại giao hàng đầu Estonia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, động thái này chắc chắn sẽ gây hại cho chính Estonia.

“Estonia đang xây một bức tường. Lịch sử đã chứng minh, nhiều quốc gia đã xây những bức tường mà chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho những người xây dựng chúng”, ông Peskov nói.

Hiện tại, có 3 cửa khẩu biên giới đang hoạt động giữa Estonia và Nga.

Estonia đã hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, cấm công dân Nga, bao gồm cả những người có thị thực Schengen hợp lệ, nhập cảnh vào nước này.

Công dân và người có giấy phép cư trú của các quốc gia thành viên EU, cũng như những người có thị thực lưu trú dài hạn của Estonia, vẫn được phép qua biên giới.