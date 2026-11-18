Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) có một quán phở sườn bò ở trung tâm TP.HCM. Tô đắt nhất ở đây có giá 249.000 đồng, tô rẻ nhất 99.000 đồng. Ngày giới thiệu quán, ông chủ đội mũ đầu bếp, mặc tạp dề cam, tự tay chan phở cho khách.

Món đắt nhất ở quán là “phở super sườn bò”, giá 249.000 đồng/tô, ghi trên tấm bảng thực đơn đặt ngay tại quán. Tô rẻ nhất là phở gân lóc, giá 99.000 đồng. Các loại phở còn lại có giá khoảng 120.000 - 130.000 đồng/tô. Nghĩa là ngay cả tô rẻ nhất cũng đã sát mốc 100.000 đồng, còn tô đắt nhất xấp xỉ 250.000 đồng

Tô đắt nhất gấp hơn 2,5 lần tô rẻ nhất

Thực đơn của quán xoay quanh món phở sườn bò. Khoảng cách giữa tô rẻ nhất và tô đắt nhất là 150.000 đồng, tức tô “super sườn bò” đắt gấp hơn 2,5 lần tô phở gân lóc. Với mức giá này, quán nằm ở phân khúc cao so với một món ăn vốn rất quen thuộc với người Việt.

Ngoài phở, quán bán thêm vài loại đồ uống như cà phê, nước dừa và trà đá. Quán nằm tại số 290 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành (quận 1 cũ), giữa khu trung tâm TP.HCM.

Nước dùng ninh cùng sườn bò khoảng 24 giờ

Theo giới thiệu của quán, phở ở đây nấu theo công thức của Chef Ngân, người bắt đầu đứng bếp từ năm 1986, tức tính đến nay đã khoảng 40 năm trong nghề. Nước dùng được ninh cùng sườn bò trong khoảng 24 giờ, và sườn bò cũng là nguyên liệu chính làm nên tên quán.

Ông chủ đội mũ đầu bếp chan phở

Ngày 9/9, Cường Đô La đăng loạt ảnh giới thiệu quán trên trang cá nhân, kèm dòng chia sẻ: “Phở sườn bò mình vừa mở, mong cả nhà ủng hộ ạ!”. Trong ảnh, anh không chỉ xuất hiện với vai trò chủ quán mà còn đứng trong khu vực bếp, đội mũ đầu bếp, mặc tạp dề cam và trực tiếp chan nước dùng cho khách.

Hình ảnh này khác hẳn diện mạo thường thấy của Cường Đô La. Tên tuổi anh lâu nay gắn với bất động sản và niềm đam mê xe sang. Đây cũng không phải lần đầu anh kinh doanh ẩm thực. Năm 2018, anh và vợ mở nhà hàng món Hoa C.TAO ở TP.HCM, sau đó mở rộng thành chuỗi, thực đơn có vịt quay Bắc Kinh, bánh bao Thượng Hải và mì vịt. So với hướng món Hoa trước đó, phở sườn bò là một lựa chọn rất khác.

Từ tô phở gân lóc 99.000 đồng đến tô “super sườn bò” 249.000 đồng, quán phở trên đường Lý Tự Trọng đặt cược vào nồi nước dùng được giới thiệu là ninh 24 giờ và công thức của người đã đứng bếp từ năm 1986.